У Немишлянському районі усунули понад 260 аварій на водоводах

З початку року бригади КП «Харківводоканал» ліквідували 266 аварій на водопровідних мережах у Немишлянському районі.

Також вони капітально відремонтували 260 оглядових колодязів і впорядкували 100 водорозбірних колонок, розповіли у Харківській міськраді.

Як повідомив сьогодні, 7 листопада начальник районної служби Павло Гладков, напередодні ремонтники ліквідували складну аварію на водоводі діаметром 600 мм на вулиці Олімпійській.

«Цей трубопровід забезпечує водою велику кількість харків’ян, тож працювали без відключення водопостачання та оперативно усунули пошкодження. Паралельно займалися технічним обслуговуванням пожежних гідрантів. Сьогодні почали відновлювальні роботи на ділянках водоводів на проспекті Петра Григоренка», – повідомив він.