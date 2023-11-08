«Харківводоканал» своєчасно впорядковує місця розриттів (фото)

Бригади КП «Харківводоканал» у жовтні впорядкували близько 300 місць розриттів після усунення аварій на водопровідних мережах, розповіли в Харківській міськраді.

Як повідомив 8 листопада заступник директора з виробництва комплексу «Харківводопостачання» Микола Завада, невід’ємною частиною роботи працівників КП є своєчасне впорядкування територій, де проводилися ремонтні заходи.

«Після усунення пошкоджень обов’язково виконуємо зворотне засипання у комплексі з іншими роботами з благоустрою. У випадках, де необхідне асфальтування, готуємо ділянку відповідно до всіх технологічних параметрів та передаємо спеціалістам дорожніх служб для подальшої роботи», – розповів Микола Завада.

Також він зазначив, що з метою безпеки місця проведення ремонтних робіт завжди огороджуються і поряд встановлюються попереджувальні знаки.

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