«Харківводоканал» своєчасно впорядковує місця розриттів (фото)
Бригади КП «Харківводоканал» у жовтні впорядкували близько 300 місць розриттів після усунення аварій на водопровідних мережах, розповіли в Харківській міськраді.
Як повідомив 8 листопада заступник директора з виробництва комплексу «Харківводопостачання» Микола Завада, невід’ємною частиною роботи працівників КП є своєчасне впорядкування територій, де проводилися ремонтні заходи.
«Після усунення пошкоджень обов’язково виконуємо зворотне засипання у комплексі з іншими роботами з благоустрою. У випадках, де необхідне асфальтування, готуємо ділянку відповідно до всіх технологічних параметрів та передаємо спеціалістам дорожніх служб для подальшої роботи», – розповів Микола Завада.
Також він зазначив, що з метою безпеки місця проведення ремонтних робіт завжди огороджуються і поряд встановлюються попереджувальні знаки.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: міськрада, места, разрытия, ремонт, Харків, Харьковводоканал;
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Листопада 2023 в 14:50;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бригади КП «Харківводоканал» у жовтні впорядкували близько 300 місць розриттів після усунення аварій на водопровідних мережах, розповіли в Харківській міськраді.".