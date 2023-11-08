Live
  • Ср 08.11.2023
    • Харків
  •   +11°С
  • USD 36.04
  • EUR 38.48

«Харківводоканал» своєчасно впорядковує місця розриттів (фото)

Суспільство 14:50   08.11.2023
Вікторія Яковенко
«Харківводоканал» своєчасно впорядковує місця розриттів (фото) Фото: Харківська міськрада

Бригади КП «Харківводоканал» у жовтні впорядкували близько 300 місць розриттів після усунення аварій на водопровідних мережах, розповіли в Харківській міськраді.

Як повідомив 8 листопада заступник директора з виробництва комплексу «Харківводопостачання» Микола Завада, невід’ємною частиною роботи працівників КП є своєчасне впорядкування територій, де проводилися ремонтні заходи.

«Після усунення пошкоджень обов’язково виконуємо зворотне засипання у комплексі з іншими роботами з благоустрою. У випадках, де необхідне асфальтування, готуємо ділянку відповідно до всіх технологічних параметрів та передаємо спеціалістам дорожніх служб для подальшої роботи», – розповів Микола Завада.

Також він зазначив, що з метою безпеки місця проведення ремонтних робіт завжди огороджуються і поряд встановлюються попереджувальні знаки.

01

02

03

05
Фото: Харківська міськрада

Читайте також: У Немишлянському районі усунули понад 260 аварій на водоводах

 

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
«Харківводоканал» своєчасно впорядковує місця розриттів (фото)
«Харківводоканал» своєчасно впорядковує місця розриттів (фото)
08.11.2023, 14:50
Хотіли вивезти з України запчастини для МіГ-29: серед затриманих – харків’янин
Хотіли вивезти з України запчастини для МіГ-29: серед затриманих – харків’янин
08.11.2023, 14:32
“Мають йти служити діти чиновників” – Жорін про мобілізацію
“Мають йти служити діти чиновників” – Жорін про мобілізацію
08.11.2023, 08:20
«Думаю вона збожеволіла» – воїн з Харкова також висловився про Фаріон
«Думаю вона збожеволіла» – воїн з Харкова також висловився про Фаріон
08.11.2023, 13:23
Удар по пожежній частині в Ізюмі: бійцям ДСНС допомогли колеги з Прикарпаття
Удар по пожежній частині в Ізюмі: бійцям ДСНС допомогли колеги з Прикарпаття
08.11.2023, 13:54
З бюджету Харкова заберуть мільярди. Закон про ПДФО депутати ухвалили
З бюджету Харкова заберуть мільярди. Закон про ПДФО депутати ухвалили
08.11.2023, 13:06

Новини за темою:

20:37
Мерія Харкова масово замовляє проєкти ремонту доріг, уже на 40 млн – ХАЦ
20:03
Трамваї на Салтівці в Харкові в середу на кілька годин змінять маршрут
13:37
У Харкові три тролейбуси змінили нумерацію маршрутів: подробиці
13:31
«Досить красти». Харків’яни вийшли на акцію «Гроші – на ЗСУ» (відео)
12:47
Якщо блекаут. У мерії Харкова повідомили, як працюватимуть магазини та аптеки

Ви читали новину: ««Харківводоканал» своєчасно впорядковує місця розриттів (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 8 Листопада 2023 в 14:50;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бригади КП «Харківводоканал» у жовтні впорядкували близько 300 місць розриттів після усунення аварій на водопровідних мережах, розповіли в Харківській міськраді.".