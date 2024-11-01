«Є така проблема»: у Харкові понад 200 тис. переселенців, місць вже замало
Наразі у Харкові проживає 200 тисяч 615 переселенців. У гуртожитках вже дуже замалий запас місць, повідомила МГ «Об’єктив» віцемерка Світлана Горбунова-Рубан.
«Такий екстремальний запас, будемо казати, в тих гуртожитках, в яких вже живуть переселенці. Коли люди евакуюються з деокупованих території, де військові активні дії, вони їдуть перш за все до Харкова. Є така проблема. Якщо раніше ми знали, що у нас є тисяча місць в запасі, але тільки з Вовчанська евакуювалися більше ніж 10 тисяч людей», – зазначила Горбунова-Рубан.
Вона також підкреслила, що як тільки евакуйовані люди отримують статус ВПО, вони одразу стають харків’янами, і користуються усім, що є в місті. Крім цього, віцемерка прокоментувала будівництво соціального житла для переселенців у місті.
«Було ухвалене рішення на сесії міськраді про будування соцжитла для переселенців. Це житло – три дев’ятиповерхівки, планувалось будувати на тій земельній ділянці, де розташоване модульне містечко. І в першу чергу, на це житло стали люди, які були жителями цього містечка. А у лютому розпочалась війна, і за час війни ми нічого не будуємо. Тому коли будемо будувати соціальне житло – після війни», – пояснила Горбунова-Рубан.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: впл, Горбунова-Рубан, жилье, места, общежития, переселенцы, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2024 в 14:34;
Кореспондент Олена Нагорна, Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наразі у Харкові проживає 200 тисяч 615 переселенців. У гуртожитках вже дуже замалий запас місць, повідомила МГ «Об’єктив» віцемерка Світлана Горбунова-Рубан.".