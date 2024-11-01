Live
  • Пт 01.11.2024
  • Харків  +11°С
  • USD 41.22
  • EUR 44.85

Третина Харкова – пенсіонери: у мерії відповіли, як при цьому місто не старіє

Суспільство 13:53   01.11.2024
Олена Нагорна
Оксана Горун
Третина Харкова – пенсіонери: у мерії відповіли, як при цьому місто не старіє

370 тисяч мешканців Харкова – отримувачі пенсії, повідомила МГ “Об’єктив” віцемерка Світлана Горбунова-Рубан. При цьому вона стверджує: пенсіонери із вторгненням РФ змінилися.

Візуально літніх людей на вулицях Харкова, у транспорті та супермаркетах з початком повномасштабного вторгнення РФ, стало більше, ніж молоді. Статистика частково підтверджує цю тенденцію: з 1,1-1,2 млн населення міста 370 тисяч (третина) – пенсіонери. У мерії визнають: у місті переважає вікова група 60+. При цьому заступниця міського голови, яка відповідає за “соціалку” та медицину, не погоджується з формулюванням “місто постаріло”.

Ситуація змінилася, але й люди змінилися. Люди пенсійного віку стали активнішими, ніж були в мирний час.  Вони собі не дуже дозволяють зараз просто отримувати пенсію. По-перше – вона дуже мала для того, щоб на неї жити. А ви бачите, яка інфляція, як ростуть ціни на харчові продукти, тому всі підшукують собі якусь роботу. І хто хоче – той знаходить. У нас люди працюють: і двори прибирають, і черговими працюють. Люди, яких ми проводили на пенсію, прийшли до нас працювати. Сказати прямо, що місто старіє фізично – це буде неправильно, статистично – так, згідно з цими оцінками, а фізично ні“, – сказала віцемерка Світлана Горбунова-Рубан у коментарі МГ “Об’єктив”.

Читайте також: Робітники бояться ТЦК: що гальмує відновлення будинків у Харкові

Вона зазначила: “У нас сьогодні 70 – це вже не вік. 75 ми ще працюємо. Ну, ближче до 80, може, вийдемо на пенсію. Є 90 і 94 дуже активні люди, є навіть ті, яким 100”.

Автор: Олена Нагорна, Оксана Горун
Популярно
«Є така проблема»: у Харкові понад 200 тис. переселенців, місць вже замало
«Є така проблема»: у Харкові понад 200 тис. переселенців, місць вже замало
01.11.2024, 14:34
У жовтні тривога в Харкові безперервно тривала два тижні – Терехов
У жовтні тривога в Харкові безперервно тривала два тижні – Терехов
01.11.2024, 09:33
Третина Харкова – пенсіонери: у мерії відповіли, як при цьому місто не старіє
Третина Харкова – пенсіонери: у мерії відповіли, як при цьому місто не старіє
01.11.2024, 13:53
Що буде з обстріляним будинком на Салтівці, розповів Терехов
Що буде з обстріляним будинком на Салтівці, розповів Терехов
01.11.2024, 08:42
“Я такої людської трагедії давно не бачила” – віцемерка Харкова про “приліт”
“Я такої людської трагедії давно не бачила” – віцемерка Харкова про “приліт”
01.11.2024, 13:26
Обіцяла оформити «інвалідність» за 17 тис. $: харків’янці “світить” в’язниця
Обіцяла оформити «інвалідність» за 17 тис. $: харків’янці “світить” в’язниця
01.11.2024, 13:45

Новини за темою:

13:53
Третина Харкова – пенсіонери: у мерії відповіли, як при цьому місто не старіє
13:26
“Я такої людської трагедії давно не бачила” – віцемерка Харкова про “приліт”
15:15
Харків стає містом переселенців і людей похилого віку: що говорять у мерії

Ви читали новину: «Третина Харкова – пенсіонери: у мерії відповіли, як при цьому місто не старіє»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2024 в 13:53;

  • Кореспондент Олена Нагорна, Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "370 тисяч мешканців Харкова – отримувачі пенсії, повідомила МГ “Об’єктив” віцемерка Світлана Горбунова-Рубан. При цьому вона стверджує: пенсіонери із вторгненням РФ змінилися".