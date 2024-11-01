Третина Харкова – пенсіонери: у мерії відповіли, як при цьому місто не старіє

370 тисяч мешканців Харкова – отримувачі пенсії, повідомила МГ “Об’єктив” віцемерка Світлана Горбунова-Рубан. При цьому вона стверджує: пенсіонери із вторгненням РФ змінилися.

Візуально літніх людей на вулицях Харкова, у транспорті та супермаркетах з початком повномасштабного вторгнення РФ, стало більше, ніж молоді. Статистика частково підтверджує цю тенденцію: з 1,1-1,2 млн населення міста 370 тисяч (третина) – пенсіонери. У мерії визнають: у місті переважає вікова група 60+. При цьому заступниця міського голови, яка відповідає за “соціалку” та медицину, не погоджується з формулюванням “місто постаріло”.

“Ситуація змінилася, але й люди змінилися. Люди пенсійного віку стали активнішими, ніж були в мирний час. Вони собі не дуже дозволяють зараз просто отримувати пенсію. По-перше – вона дуже мала для того, щоб на неї жити. А ви бачите, яка інфляція, як ростуть ціни на харчові продукти, тому всі підшукують собі якусь роботу. І хто хоче – той знаходить. У нас люди працюють: і двори прибирають, і черговими працюють. Люди, яких ми проводили на пенсію, прийшли до нас працювати. Сказати прямо, що місто старіє фізично – це буде неправильно, статистично – так, згідно з цими оцінками, а фізично ні“, – сказала віцемерка Світлана Горбунова-Рубан у коментарі МГ “Об’єктив”.

Вона зазначила: “У нас сьогодні 70 – це вже не вік. 75 ми ще працюємо. Ну, ближче до 80, може, вийдемо на пенсію. Є 90 і 94 дуже активні люди, є навіть ті, яким 100”.