Live
  • Чт 16.10.2025
  • Харків  +7°С
  • USD 41.76
  • EUR 48.53

«Ви були взірцем людяності». Багаторічна заступниця Терехова пішла на пенсію

Політика 12:03   16.10.2025
Вікторія Яковенко
«Ви були взірцем людяності». Багаторічна заступниця Терехова пішла на пенсію

Заступниця Харківського міського голови з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення Світлана Горбунова-Рубан залишила посаду у зв’язку з виходом на пенсію.

Мер Харкова Ігор Терехов, міськрада та виконком висловили подяку Горбуновій-Рубан.

«Протягом не одного десятка років Ви були взірцем відповідальності, порядності та людяності, віддаючи всі сили розвитку соціальної сфери міста й допомозі тим, хто найбільше її потребував, – літнім людям, дітям, військовим, людям з особливими потребами, переселенцям», – йдеться у зверненні.

У мерії нагадали, що Горбунова-Рубан стояла біля витоків багатьох важливих міських програм.

«Від забезпечення належного рівня медичної допомоги й соціального захисту до організації гуманітарної підтримки під час війни. У найскладніші періоди проявляли стійкість, співчуття та вміння об’єднувати людей навколо добрих справ. Завдяки вашій невпинній роботі Харків постійно доводив, що турбота про людину – головна цінність міста. Світлано Олександрівно, дякуємо за роки служіння на благо харків’ян, за чуйність, відданість і внесок у розвиток міста Харкова! Бажаємо міцного здоров’я, душевного спокою, натхнення й нових звершень у всіх починаннях», – побажали у міськраді.

Зазначимо, Світлану Горбунову-Рубан призначили заступником Харківського міського голови з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення у 2010-му році. Вона має почесні звання «Заслужений працівник соціальної сфери України» та «Почесний громадянин міста Харкова». У 2020-му її обрали депутатом міськради від партії «Блок Кернеса – Успішний Харків».

Читайте також: Терехов скликає депутатів у Харкові – причина

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
«Ви були взірцем людяності». Багаторічна заступниця Терехова пішла на пенсію
«Ви були взірцем людяності». Багаторічна заступниця Терехова пішла на пенсію
16.10.2025, 12:03
Новини Харкова — головне 16 жовтня: вибухи в області, затримуються потяги
Новини Харкова — головне 16 жовтня: вибухи в області, затримуються потяги
16.10.2025, 12:11
Росія атакує ракетами: у Харкові чули вибухи вранці 16 жовтня (оновлено)
Росія атакує ракетами: у Харкові чули вибухи вранці 16 жовтня (оновлено)
16.10.2025, 07:10
Через відсутність електроенергії на Харківщині затримуються потяги (оновлено)
Через відсутність електроенергії на Харківщині затримуються потяги (оновлено)
16.10.2025, 08:26
Синєгубов: “пошкодження суттєві”, без світла близько 50 тисяч жителів 
Синєгубов: “пошкодження суттєві”, без світла близько 50 тисяч жителів 
16.10.2025, 10:40
У Лозовій затримали ймовірного агента РФ – він намагався підірвати авто ЗСУ
У Лозовій затримали ймовірного агента РФ – він намагався підірвати авто ЗСУ
16.10.2025, 10:02

Новини за темою:

15.10.2025
Терехов скликає депутатів у Харкові – причина
14.10.2025
Новини Харкова — головне за 14 жовтня: наслідки удару, знов вимикають світло
14.10.2025
Терехов перелічив те, після чого нагріються батареї в квартирах харків’ян 📹
14.10.2025
«Занадто доглянутий Харків»: Терехов відповів на закиди і розповів про бюджет
13.10.2025
Наслідки атаки КАБами: 30 тисяч без світла у Харкові – Терехов 📹(оновлено)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: ««Ви були взірцем людяності». Багаторічна заступниця Терехова пішла на пенсію», то перегляньте більше у розділі Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 16 Жовтня 2025 в 12:03;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Заступниця Харківського міського голови з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення Світлана Горбунова-Рубан залишила посаду у зв’язку з виходом на пенсію.".