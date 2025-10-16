«Ви були взірцем людяності». Багаторічна заступниця Терехова пішла на пенсію

Заступниця Харківського міського голови з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення Світлана Горбунова-Рубан залишила посаду у зв’язку з виходом на пенсію.

Мер Харкова Ігор Терехов, міськрада та виконком висловили подяку Горбуновій-Рубан.

«Протягом не одного десятка років Ви були взірцем відповідальності, порядності та людяності, віддаючи всі сили розвитку соціальної сфери міста й допомозі тим, хто найбільше її потребував, – літнім людям, дітям, військовим, людям з особливими потребами, переселенцям», – йдеться у зверненні.

У мерії нагадали, що Горбунова-Рубан стояла біля витоків багатьох важливих міських програм.

«Від забезпечення належного рівня медичної допомоги й соціального захисту до організації гуманітарної підтримки під час війни. У найскладніші періоди проявляли стійкість, співчуття та вміння об’єднувати людей навколо добрих справ. Завдяки вашій невпинній роботі Харків постійно доводив, що турбота про людину – головна цінність міста. Світлано Олександрівно, дякуємо за роки служіння на благо харків’ян, за чуйність, відданість і внесок у розвиток міста Харкова! Бажаємо міцного здоров’я, душевного спокою, натхнення й нових звершень у всіх починаннях», – побажали у міськраді.

Зазначимо, Світлану Горбунову-Рубан призначили заступником Харківського міського голови з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення у 2010-му році. Вона має почесні звання «Заслужений працівник соціальної сфери України» та «Почесний громадянин міста Харкова». У 2020-му її обрали депутатом міськради від партії «Блок Кернеса – Успішний Харків».