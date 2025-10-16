«Ви були взірцем людяності». Багаторічна заступниця Терехова пішла на пенсію
Заступниця Харківського міського голови з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення Світлана Горбунова-Рубан залишила посаду у зв’язку з виходом на пенсію.
Мер Харкова Ігор Терехов, міськрада та виконком висловили подяку Горбуновій-Рубан.
«Протягом не одного десятка років Ви були взірцем відповідальності, порядності та людяності, віддаючи всі сили розвитку соціальної сфери міста й допомозі тим, хто найбільше її потребував, – літнім людям, дітям, військовим, людям з особливими потребами, переселенцям», – йдеться у зверненні.
У мерії нагадали, що Горбунова-Рубан стояла біля витоків багатьох важливих міських програм.
«Від забезпечення належного рівня медичної допомоги й соціального захисту до організації гуманітарної підтримки під час війни. У найскладніші періоди проявляли стійкість, співчуття та вміння об’єднувати людей навколо добрих справ. Завдяки вашій невпинній роботі Харків постійно доводив, що турбота про людину – головна цінність міста. Світлано Олександрівно, дякуємо за роки служіння на благо харків’ян, за чуйність, відданість і внесок у розвиток міста Харкова! Бажаємо міцного здоров’я, душевного спокою, натхнення й нових звершень у всіх починаннях», – побажали у міськраді.
Зазначимо, Світлану Горбунову-Рубан призначили заступником Харківського міського голови з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення у 2010-му році. Вона має почесні звання «Заслужений працівник соціальної сфери України» та «Почесний громадянин міста Харкова». У 2020-му її обрали депутатом міськради від партії «Блок Кернеса – Успішний Харків».
Читайте також: Терехов скликає депутатів у Харкові – причина
Новини за темою:
- Категорії: Політика, Харків; Теги: Ігор Терехов, Горбунова-Рубан, заместитель, новини Харкова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: ««Ви були взірцем людяності». Багаторічна заступниця Терехова пішла на пенсію», то перегляньте більше у розділі Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 16 Жовтня 2025 в 12:03;