Терехов скликає депутатів у Харкові – причина

У пресслужбі мерії повідомили, що 16 жовтня у Харкові пройде позачергова сесія міськради 8-го скликання.

Початок запланований на 10:00. Сесія пройде в онлайн-режимі.

Планується, що депутати розглянуть 23 питання. Також передбачений розділ “Різне”.

Серед основних питань на порядку денному – затвердження заступників Харківського міського голови, також планується, що на сесії розглянуть питання про об’єкти комунальної власності у місті та земельні питання.

З повним пакетом документів можна ознайомитись за посиланням.