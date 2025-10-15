Live
Терехов скликає депутатів у Харкові – причина

Політика 10:56   15.10.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
У пресслужбі мерії повідомили, що 16 жовтня у Харкові пройде позачергова сесія міськради 8-го скликання

Початок запланований на 10:00. Сесія пройде в онлайн-режимі.

Планується, що депутати розглянуть 23 питання. Також передбачений розділ “Різне”.

Серед основних питань на порядку денному – затвердження заступників Харківського міського голови, також планується, що на сесії розглянуть питання про об’єкти комунальної власності у місті та земельні питання.

З повним пакетом документів можна ознайомитись за посиланням.

Читайте також: «Певний марафон»: чи їдуть люди з Харкова перед зимою, дані мера

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
