Терехов созывает депутатов в Харькове – причина

Политика 10:56   15.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
Терехов созывает депутатов в Харькове – причина

В пресс-службе мэрии сообщили, что 16 октября в Харькове пройдет внеочередная сессия горсовета. 

Начало запланировано на 10:00. Сессия пройдет в онлайн-режиме.

Планируется, что депутаты рассмотрят 23 вопроса. Также предусмотрен раздел «Разное».

Среди основных вопросов в повестке – утверждение заместителей Харьковского городского главы, также планируется рассмотрение вопросов об объектах коммунальной собственности в городе и земельные вопросы.

С полным пакетом документов можно ознакомиться по ссылке.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
