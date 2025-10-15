Терехов созывает депутатов в Харькове – причина
В пресс-службе мэрии сообщили, что 16 октября в Харькове пройдет внеочередная сессия горсовета.
Начало запланировано на 10:00. Сессия пройдет в онлайн-режиме.
Планируется, что депутаты рассмотрят 23 вопроса. Также предусмотрен раздел «Разное».
Среди основных вопросов в повестке – утверждение заместителей Харьковского городского главы, также планируется рассмотрение вопросов об объектах коммунальной собственности в городе и земельные вопросы.
С полным пакетом документов можно ознакомиться по ссылке.
