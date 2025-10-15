Live
«Определенный марафон»: уезжают ли люди из Харькова перед зимой, данные мэра

Записано 09:43   15.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
По словам мэра Игоря Терехова, Харьков полностью готов к отопительному сезону. Однако начать его – несколько сложнее.

«Что касается начала отопительного сезона, то нужно, чтобы у нас были определенные лимиты. И мы будем проводить консультации с НАКом, с другими государственными учреждениями. Потому что мы прекрасно понимаем, что этот отопительный сезон – это определенный марафон. И нужно все рассчитать для того, чтобы пройти отопительный сезон», – сказал в эфире нацмарафона городской голова.

Также он отметил: меньше харьковчан в городе не становится, люди не выезжают. Хотя ранее неоднократно звучала информация о том, что этот отопительный сезон будет самым сложным за все года.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

«Хочу сказать, что такого оттока в Харькове нет. Хочу вам сказать, что мы находимся в таких же условиях, практически, как и другие города, и Киев, в том числе, – есть перебои с электроснабжением, и Днепропетровщина, и Кривоградщина, как вы только что сказали. То есть, все мы практически в одних таких условиях, тяжелых условиях, но вместе я уверен,
что мы перезимуем, выдержим, помогая друг другу», – добавил Терехов.

Читайте также: Терехов перечислил, после чего нагреются батареи в квартирах харьковчан 📹

Автор: Николь Костенко-Лагутина
