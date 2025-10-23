Live
Где на Харьковщине могут не включить отопление: комментарий Синегубова (видео)

Записано 13:41   23.10.2025
Виктория Яковенко
В эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов рассказал, в каких громадах Харьковщины могут не начать в этом году отопительный сезон.

«У нас тяжелая ситуация, по сравнению с прошлым годом она значительно ухудшилась, по Купянскому направлению. Это связано с тем, что враг критически уничтожает инфраструктуру и дальше не позволяет ее восстанавливать. FPV-дронами, артиллерией, КАБами бьет по нашим энергетикам, коммунальщикам. Поэтому в городе Купянск мы не можем говорить об отопительном сезоне и оттуда мы должны проводить эвакуацию. К примеру, вчера мы вывезли оттуда 66 человек, в том числе, одного ребенка. И по Великобурлукской громаде – так же вопрос. Ну и все наши прифронтовые территории – под большим вопросом», — сказал глава ХОВА.

По его словам, формально, Харьковщина на 100% готова к отопительному сезону.

«Однако враг наши планы корректирует почти каждую ночь. Мы понимаем, что под прицелом врага и гражданская инфраструктура, и энергетика. Поэтому после каждого удара мы принимаем оперативные меры по ликвидации последствий и стабилизации системы. Относительно начала отопительного сезона – это ближе к ноябрю», — сообщил Синегубов.

Он также рассказал о защите от обстрелов критической инфраструктуры в регионе.

«Мы планово работаем с 2022 года с профильными министерствами, профильными службами по системному усилению защиты критической инфраструктуры. У нас здесь две цели – первая: восстановить все, что мы потеряли в течение и прошлого отопительного сезона, и в течение этого года. Потому что враг практически ежедневно наносит удары по газовой инфраструктуре, и по электросетям, по теплогенерации. Одновременно с тем мы стараемся защитить самые критические узлы всех этих систем. Мы всего не можем рассказывать в эфире, однако наши службы работают 24/7, круглосуточно», – отметил Синегубов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Читайте также: Начнут ли отопительный сезон в Харькове позже из-за ударов? Ответ Терехова

Автор: Виктория Яковенко
