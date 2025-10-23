Де на Харківщині можуть не включити опалення: коментар Синєгубова (відео)
В етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов розповів, у яких громадах Харківщини можуть цьогоріч не розпочати опалювальний сезон.
«У нас важка ситуація, у порівнянні з минулим роком вона значна погіршилась, по Куп’янському напрямку. Це пов’язано з тим, що ворог нищить критично інфраструктуру і далі не дозволяє її відновлювати. FPV-дронами, артилерією, КАБами б’є по наших енергетиках, комунальниках. Тому у місті Куп’янськ ми не можемо вести мову про опалювальний сезон і звідти ми маємо проводити евакуацію. Наприклад, вчора ми вивезли звідти 66 людей, в тому числі, одну дитину. І по Великобурлуцькій громаді – так само питання. Ну і всі наші прифронтові території – під великим питанням», – сказав голова ХОВА.
За його словами, формально, Харківщина на 100% готова до опалювального сезону.
«Однак ворог наші плани коригує майже щоночі. Ми розуміємо, що під прицілом у ворога і цивільна інфраструктура, і енергетика. Тому після кожного удару ми вживаємо оперативні заходи щодо ліквідацій наслідків і щодо стабілізації системи. Щодо початку опалювального сезону – це ближче до листопада», – повідомив Синєгубов.
Він також розповів щодо захисту від обстрілів критичної інфраструктури в регіоні.
«Ми планово працюємо з 2022-го року з профільними міністерствами, профільними службами щодо системного посилення захисту критичної інфраструктури. У нас тут дві мети – перша: відновити все, що ми втратили впродовж і минулого опалювального сезону ,і впродовж цього року. Тому що ворог практично щодня завдає ударів по газовій інфраструктурі, і по електромережах, по теплогенерації. Одночасно з тим, ми намагаємося захистити найкритичніші вузли всіх цих систем. Ми всього не можемо розповідати в етері, однак наші служби працюють 24/7, цілодобово», – зазначив Синєгубов.
