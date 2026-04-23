Паніка в Богодухові: начальник РВА кличе мешканців у гості (відео)

Події 09:50   23.04.2026
Оксана Горун
Скриншот

На тлі панічних чуток про “наступ на Богодухів” та від’їзд людей з міста до мешканців звернулися начальник РВА Анатолій Рисцов та мер Володимир Бєлий.

Відео, яке зафільмувала редакторка газети “Маяк” Тетяна Лучинська, опублікували в телеграм-каналі Богодухівської районної військової адміністрації.

Начальник Богодухівської РВА Анатолій Рисцов констатував: з минулої п’ятниці громада була під потужними ударами, насамперед атакували БпЛА “Молния”. На день відбувалося по 40 і більше “прильотів”. При цьому Рисцов нагадав землякам: у країні – війна. А Богодухівський район однією своєю стороною примикає до Сумської області, де точаться бої, а іншою – до кордону з країною-агресоркою.

“Тут, у Богодухові, в цій точці, ми проживаємо в 25 кілометрах від кордону. І звичайно ворог не полишає спроб, скажімо так, посіяти паніку серед місцевого населення, і звичайно він шукає слабкі місця в нашій обороні, в обороні Збройних сил України. І звичайно, якщо він знаходить такі слабкі місця, що й відбулося, він починає масивні обстріли”, – пояснив начальник РВА.

При цьому він наголосив: “На території навпроти Богодухівської громади, з того боку (кордону – Ред.) немає ніяких скупчень, немає ніяких намірів штурмувати наші позиції, заходити сюди. Усе це пов’язане тільки з тим, що ворог шукає слабкі місця. Він почав з міста Тростянця Сумської області та, спускаючись вниз, “промацує”, скажімо так, в лапках нашу оборону. Уже сьогодні (звернення записували 22 квітня – Ред.) ми стабілізували разом з військовими ситуацію в Богодухівській громаді. Усі бачать, що сьогодні не було прильотів по громаді. Військове командування все робить для того, щоб захистити Богодухівську громаду, перекидаються всі засоби для того, щоб стабілізувати цю ситуацію і щоб надалі цього не було”

Жителів Богодухова закликають зберігати спокій, не піддаватися паніці та не довіряти чуткам, які навмисно розпускають російські джерела. Керівництво району, міста та всіх громад – на місцях. Також працюють усі комунальні служби, рятувальники, медики, поліція.

Якщо у вас є питання, щось незрозуміло, десь там розповідають на ринку чи на вулиці, що влада десь поїхала чи не виконує свої обов’язки, то я вас запрошую до себе в гості в районну державну адміністрацію, — звернувся начальник Богодухівської РВА. — Я постійно на місці. Звичайно, бувають такі часи, коли мені потрібно на виїзді працювати. У Золочівській селищній раді ми працюємо дуже часто, виїжджаємо на місця “прильотів”, з військовими працюємо. Але я постійно на місці, у мене немає прийомних днів. Як тільки людина прийшла, вона може зайти до мене і задати будь-які питання”.

Бєлий зазначив: військові вже впоралися із ситуацією.

“Ми вже бачимо результат сьогодні їхньої роботи. Я не буду розповсюджувати ту інформацію, яка в мене є, але результати є. Я думаю, що вони нас захистять“, – сказав міський голова.

  Дата публікації матеріалу: 23 Квітня 2026 в 09:50;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На тлі панічних чуток про “наступ на Богодухів” та від’їзд людей з міста до мешканців звернулися начальник РВА Анатолій Рисцов та мер Володимир Бєлий".