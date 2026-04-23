Мор риби у річці на Харківщині: що дізналася поліція від екологів

Правоохоронці розслідують факт масової загибелі риби в річці Сіверський Донець.

У ГУ Нацполіції в Харківській області розповіли, що 21 квітня отримали повідомлення від Держекоінспекції про те, що невідомі порушили правила охорони вод, що призвело до забруднення річки і, як наслідок, масової загибелі риби.

«Поліцейські встановлюють усі обставини події та осіб, причетних до можливого правопорушення. З метою з’ясування причин загибелі водних біоресурсів призначено відповідні експертні дослідження», – зазначили правоохоронці.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 242 (порушення правил охорони вод) ККУ. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Нагадаємо, мешканці Чугуївського району надали «Об’єктиву» відео з місця екологічної катастрофи. Вони зафільмували стан річки між селищами Новопокровка та Есхар. Вода там набула неприродного бурого кольору, течією несе мертвих рибин. Неподалік від місця зйомки Уди впадають у Сіверський Донець. Речниця Харківської обласної прокуратури Валерія Чиріна прокоментувала: за фактом забруднення річки розпочали досудове розслідування. Зараз проводять забір зразків води та встановлюють джерело забруднення.