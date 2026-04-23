Мор риби у річці на Харківщині: що дізналася поліція від екологів

Суспільство 14:02   23.04.2026
Вікторія Яковенко
Фото: ГУНП в Харківській області

Правоохоронці розслідують факт масової загибелі риби в річці Сіверський Донець.

У ГУ Нацполіції в Харківській області розповіли, що 21 квітня отримали повідомлення від Держекоінспекції про те, що невідомі порушили правила охорони вод, що призвело до забруднення річки і, як наслідок, масової загибелі риби.

«Поліцейські встановлюють усі обставини події та осіб, причетних до можливого правопорушення. З метою з’ясування причин загибелі водних біоресурсів призначено відповідні експертні дослідження», – зазначили правоохоронці.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 242 (порушення правил охорони вод) ККУ. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Нагадаємо, мешканці Чугуївського району надали «Об’єктиву» відео з місця екологічної катастрофи. Вони зафільмували стан річки між селищами Новопокровка та Есхар. Вода там набула неприродного бурого кольору, течією несе мертвих рибин. Неподалік від місця зйомки Уди впадають у Сіверський Донець. Речниця Харківської обласної прокуратури Валерія Чиріна прокоментувала: за фактом забруднення річки розпочали досудове розслідування. Зараз проводять забір зразків води та встановлюють джерело забруднення.

Популярно
Де відключать газ у п’ятницю в Харкові: адреси
Де відключать газ у п’ятницю в Харкові: адреси
23.04.2026, 14:41
Мор риби у річці на Харківщині: що дізналася поліція від екологів
Мор риби у річці на Харківщині: що дізналася поліція від екологів
23.04.2026, 14:02
На Харківщині – новий керівник СБУ: Зеленський підписав указ
На Харківщині – новий керівник СБУ: Зеленський підписав указ
23.04.2026, 12:12
Попередження для жителів Харкова та області: буде небезпечна погода
Попередження для жителів Харкова та області: буде небезпечна погода
23.04.2026, 13:33
Новини Харкова – головне 23 квітня: збитий «шахед», новий очільник СБУ
Новини Харкова – головне 23 квітня: збитий «шахед», новий очільник СБУ
23.04.2026, 14:05
Привласнила мільйони: схема в автошколі на Куп’янщині, директорка під підозрою
Привласнила мільйони: схема в автошколі на Куп’янщині, директорка під підозрою
23.04.2026, 13:10

Новини за темою:

21.11.2024
Риба загинула в озері у Харкові: у воді можуть бути хімічні речовини
13.06.2024
Понад пів сотні риб загинуло у річці Уди на Харківщині: причину з’ясовують
03.07.2023
Мор риби в річці Уди під Харковом: загинули понад 2 тис рибин – екоінспекція
28.06.2023
У річці Уди під Харковом – масовий мор риби (відео)
08.06.2023
У Дніпрі масово гине риба внаслідок підриву росіянами дамби Каховської ГЕС


