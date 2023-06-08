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У Дніпрі масово гине риба внаслідок підриву росіянами дамби Каховської ГЕС

Події 14:12   08.06.2023
Оксана Якушко
У Дніпрі масово гине риба внаслідок підриву росіянами дамби Каховської ГЕС

Через масову загибель риби на Дніпропетровщині внаслідок підриву росіянами дамби Каховської ГЕС правоохоронці розпочали розслідування за фактом екоциду, повідомив Офіс генерального прокурора.

Руйнування дамби Каховської ГЕС призвело до критичного зниження рівня води у Каховському водосховищі. Внаслідок цього біля села Мар’янське Криворізького району сталася масова загибель водних біоресурсів, яка може призвести до екологічної катастрофи.

На місці події працюють прокурори з правоохоронцями та представниками державних контролюючих органів області. Наразі вони фіксують негативні наслідки та встановлюють розмір збитків, завданих довкіллю.

Криворізька східна окружна прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами екоциду та порушення законів і звичаїв війни (ст. 441, ч. 1 ст. 438 КК України).

Читайте також: Збитки у 46 млрд грн. Що зробила РФ із природою, підірвавши Каховську ГЕС

Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Червня 2023 в 14:12;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через масову загибель риби на Дніпропетровщині внаслідок підриву росіянами дамби Каховської ГЕС правоохоронці розпочали розслідування за фактом екоциду, повідомив Офіс генерального прокурора.".