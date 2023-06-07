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Збитки у 46 млрд грн. Що зробила РФ із природою, підірвавши Каховську ГЕС

Події 20:53   07.06.2023
Олена Нагорна
Збитки у 46 млрд грн. Що зробила РФ із природою, підірвавши Каховську ГЕС

Загальні збитки, завдані довкіллю внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС, наразі сягають 46 мільярдів гривень. З них водні ресурси попередньо постраждали на 2 мільярди гривень, без урахування втрат природно-заповідного фонду. Ще 71 мільйон – це загиблі тварини.

Про це міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець повідомив в етері національного телемарафону.

За його словами, загалом внаслідок підриву було втрачено 18 кубічних кілометрів води, у Дніпро потрапило 150 тонн машинного мастила, скільки ще нафтопродуктів опинилися й опиняться у річці та надалі у Чорному морі – підраховується. Внаслідок такої катастрофи усі водні біоресурси страждатимуть або будуть знищені, зазначив Стрілець.

Він також додав, що під загрозою зникнення – 9 об’єктів Смарагдової мережі, підтоплено майже 55 тисяч га лісів, у Національному природному парку “Нижньодніпровський” затоплені пів сотні островів.

“На сьогодні рівень води там піднявся на 3,5 метри й затопив площу близько 80 тисяч гектарів. Для розуміння, це як площа міста Берлін. Те, що в результаті такого затоплення ми втрачаємо унікальні екосистеми, це точно. Впевнений, що більшість цінних рослин і тварин просто будуть змиті водою. І за це точно хтось повинен відповідати. Це російська армія, це Путін”, – сказав міністр.

За його словами, паралельно спостерігаються зсуви ґрунту та зміни ландшафту.

“Там були такі види тварин і рослин, які зустрічалися в одному єдиному місці на планеті Земля. Фактично, вони сьогодні будуть знищені. Флора парку нараховує понад тисячу видів, більшість з них занесені до Червоної книги України. Серед тварин, які можуть там загинути, і кабан, і лань, і олень”, – додав Стрілець.

Читайте також: Підрив Каховської ГЕС: під водою станція і зоопарк із тваринами (відео)

Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Події, Україна; Теги: , , , , , , ;

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    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Загальні збитки, завдані довкіллю внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС, наразі сягають 46 мільярдів гривень. З них водні ресурси попередньо постраждали на 2 мільярди гривень, без урахування втрат природно-заповідного фонду. Ще 71 мільйон – це загиблі тварини.".