Підрив Каховської ГЕС: під водою станція і зоопарк із тваринами (відео)
Після підриву Каховської ГЕС під воду пішла і сама станція, і села, і міста на правому березі Дніпра.
Держприкордонслужба України розповсюдила відео, на якому під водою не лише верхівка Каховської ГЕС, а й ліс, що був на правому березі Дніпра.
У Новій Каховці на майдані біля мерії міста плавають лебеді.
Затопило у Новій Каховці місцевий зоопарк “Казкова Діброва”. Повідомляється, що усі тварини загинули.
Нагадаємо, вранці 6 червня в ОК “Південь” підтвердили факт підриву армією рф Каховської ГЕС.
«Руйнування Каховської ГЕС – це найбільша рукотворна і техногенна катастрофа у світі за останні десятиліття, яка вбиває екологію і негативно вплине на життя сотень тисяч людей у наступні роки. Божевільна мета зупинити наступ Сил оборони та уникнути поразки і ганьби керує кремлівськими злочинцями. Вони готові на все, щоб підняти ставки у цій війні» , — зазначив голова ВП Андрій Єрмак.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Червня 2023 в 11:58;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Після підриву Каховської ГЕС під воду пішла і сама станція, і села, і міста на правому березі Дніпра. ".