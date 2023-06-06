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Підрив Каховської ГЕС: під водою станція і зоопарк із тваринами (відео)

Події 11:58   06.06.2023
Оксана Якушко
Підрив Каховської ГЕС: під водою станція і зоопарк із тваринами (відео)

Після підриву Каховської ГЕС під воду пішла і сама станція, і села, і міста на правому березі Дніпра. 

Держприкордонслужба України розповсюдила відео, на якому під водою не лише верхівка Каховської ГЕС, а й ліс, що був на правому березі Дніпра.

 

У Новій Каховці на майдані біля мерії міста плавають лебеді.

Затопило у Новій Каховці місцевий зоопарк “Казкова Діброва”. Повідомляється, що усі тварини загинули.

Нагадаємо, вранці 6 червня в ОК “Південь” підтвердили факт підриву армією рф Каховської ГЕС.

«Руйнування Каховської ГЕС – це найбільша рукотворна і техногенна катастрофа у світі за останні десятиліття, яка вбиває екологію і негативно вплине на життя сотень тисяч людей у наступні роки. Божевільна мета зупинити наступ Сил оборони та уникнути поразки і ганьби керує кремлівськими злочинцями. Вони готові на все, щоб підняти ставки у цій війні» , — зазначив голова ВП Андрій Єрмак.

Читайте також: Каховську ГЕС повністю зруйновано, відновленню не підлягає – Укргідроенерго

Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Червня 2023 в 11:58;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Після підриву Каховської ГЕС під воду пішла і сама станція, і села, і міста на правому березі Дніпра. ".