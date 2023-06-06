Підрив Каховської ГЕС: під водою станція і зоопарк із тваринами (відео)

Після підриву Каховської ГЕС під воду пішла і сама станція, і села, і міста на правому березі Дніпра.

Держприкордонслужба України розповсюдила відео, на якому під водою не лише верхівка Каховської ГЕС, а й ліс, що був на правому березі Дніпра.

У Новій Каховці на майдані біля мерії міста плавають лебеді.

Затопило у Новій Каховці місцевий зоопарк “Казкова Діброва”. Повідомляється, що усі тварини загинули.

Нагадаємо, вранці 6 червня в ОК “Південь” підтвердили факт підриву армією рф Каховської ГЕС.

«Руйнування Каховської ГЕС – це найбільша рукотворна і техногенна катастрофа у світі за останні десятиліття, яка вбиває екологію і негативно вплине на життя сотень тисяч людей у наступні роки. Божевільна мета зупинити наступ Сил оборони та уникнути поразки і ганьби керує кремлівськими злочинцями. Вони готові на все, щоб підняти ставки у цій війні» , — зазначив голова ВП Андрій Єрмак.