Підрив Каховської ГЕС – найбільша рукотворна і техногенна катастрофа у світі
В Офісі Президента України відреагували на підрив Каховської ГЕС.
«Руйнування Каховської ГЕС – це найбільша рукотворна і техногенна катастрофа у світі за останні десятиліття, яка вбиває екологію і негативно вплине на життя сотень тисяч людей у наступні роки. Божевільна мета зупинити наступ Сил оборони та уникнути поразки і ганьби керує кремлівськими злочинцями. Вони готові на все, щоб підняти ставки у цій війні», – зазначив голова ОП Андрій Єрмак.
Він наголосив, що нинішня росія – це глобальна загроза, і лише силою можливо вирішити цю проблему.
«Також підрив Каховської ГЕС росіянами – це удар по глобальній продовольчій безпеці, яку ворог хоче підірвати. Бо ця катастрофа вплине на систему зрошення на Півдні України. Росіянам потрібен голод у країнах світу, зокрема, в Африці», – підкреслив Єрмак.
Нагадаємо, вранці 6 червня в ОК “Південь” підтвердили факт підриву армією Росії Каховської ГЕС.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Червня 2023 в 09:50;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Офісі Президента України відреагували на підрив Каховської ГЕС.".