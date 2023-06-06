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Підрив Каховської ГЕС – найбільша рукотворна і техногенна катастрофа у світі

Події 09:50   06.06.2023
Оксана Якушко
Підрив Каховської ГЕС – найбільша рукотворна і техногенна катастрофа у світі

В Офісі Президента України відреагували на підрив Каховської ГЕС.

«Руйнування Каховської ГЕС – це найбільша рукотворна і техногенна катастрофа у світі за останні десятиліття, яка вбиває екологію і негативно вплине на життя сотень тисяч людей у наступні роки. Божевільна мета зупинити наступ Сил оборони та уникнути поразки і ганьби керує кремлівськими злочинцями. Вони готові на все, щоб підняти ставки у цій війні», – зазначив голова ОП Андрій Єрмак.

Він наголосив, що нинішня росія – це глобальна загроза, і лише силою можливо вирішити цю проблему.

«Також підрив Каховської ГЕС росіянами – це удар по глобальній продовольчій безпеці, яку ворог хоче підірвати. Бо ця катастрофа вплине на систему зрошення на Півдні України. Росіянам потрібен голод у країнах світу, зокрема, в Африці», – підкреслив Єрмак.

Нагадаємо, вранці 6 червня в ОК “Південь” підтвердили факт підриву армією Росії Каховської ГЕС.

Читайте також: Каховську ГЕС повністю зруйновано, відновленню не підлягає – Укргідроенерго

Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Події, Україна; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Червня 2023 в 09:50;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Офісі Президента України відреагували на підрив Каховської ГЕС.".