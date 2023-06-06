Каховську ГЕС повністю зруйновано, відновленню не підлягає – Укргідроенерго
Внаслідок підриву машинного залу зсередини Каховську ГЕС повністю зруйновано, повідомили в Укргідроенерго.
Станція відновленню не підлягає.
За попереднім прогнозом очікується спрацювання водосховища впродовж наступних 4 днів. Станом на 9:00 6 червня рівень води в Каховському водосховищі стрімко знижується
«Неконтрольоване зниження рівня водосховища є додатковою загрозою для тимчасово окупованої Запорізької АЕС. Вода з Каховського водосховища необхідна для того, щоб станція отримувала підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки ЗАЕС. Зараз станційний ставок-охолоджувач наповнений. Український персонал ЗАЕС моніторить усі показники», – розповіли в Укргідроенерго
Укргідроенерго наразі продовжує аналізувати ситуацію, наші фахівці працюють над уточненням масштабів руйнування, швидкості та обсягів води. Інформація оновлюватиметься оперативно.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Червня 2023 в 09:31;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок підриву машинного залу зсередини Каховську ГЕС повністю зруйновано, повідомили в Укргідроенерго. ".