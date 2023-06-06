Live
  • Вівторок 06.06.2023
    • Харків
  •   +18°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.09
    • 🟢

Каховську ГЕС повністю зруйновано, відновленню не підлягає – Укргідроенерго

Події 09:31   06.06.2023
Оксана Якушко
Каховську ГЕС повністю зруйновано, відновленню не підлягає – Укргідроенерго

Внаслідок підриву машинного залу зсередини Каховську ГЕС повністю зруйновано, повідомили в Укргідроенерго. 

Станція відновленню не підлягає.

За попереднім прогнозом очікується спрацювання водосховища впродовж  наступних 4 днів. Станом на 9:00 6 червня рівень води в Каховському водосховищі стрімко знижується

«Неконтрольоване зниження рівня водосховища  є додатковою загрозою для тимчасово окупованої Запорізької АЕС. Вода з Каховського водосховища необхідна для того, щоб станція отримувала підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки ЗАЕС. Зараз станційний ставок-охолоджувач наповнений. Український персонал ЗАЕС моніторить усі показники», – розповіли в Укргідроенерго

Укргідроенерго наразі продовжує аналізувати ситуацію, наші фахівці працюють над уточненням масштабів руйнування, швидкості та обсягів води. Інформація оновлюватиметься оперативно.

Читайте також: Каховську ГЕС підірвали росіяни. Зеленський терміново скликає засідання РНБО

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Каховську ГЕС повністю зруйновано, відновленню не підлягає – Укргідроенерго
Каховську ГЕС повністю зруйновано, відновленню не підлягає – Укргідроенерго
06.06.2023
Трьома ракетами С-300 рф вдарила по Харкову вночі – Генштаб ЗСУ
Трьома ракетами С-300 рф вдарила по Харкову вночі – Генштаб ЗСУ
06.06.2023
Терехов: у Харкові ракети вдарили по Римарській та автопарковці біля аеропорту
Терехов: у Харкові ракети вдарили по Римарській та автопарковці біля аеропорту
06.06.2023
Каховську ГЕС підірвали росіяни. Зеленський терміново скликає засідання РНБО
Каховську ГЕС підірвали росіяни. Зеленський терміново скликає засідання РНБО
06.06.2023
Вибухи у Харкові. Триває ракетна атака на місто
Вибухи у Харкові. Триває ракетна атака на місто
05.06.2023
На Куп’янському напрямку військові рф використовують цивільні будівлі як морги
На Куп’янському напрямку військові рф використовують цивільні будівлі як морги
05.06.2023

Новини за темою:

09:31
Каховську ГЕС повністю зруйновано, відновленню не підлягає – Укргідроенерго
08:13
Каховську ГЕС підірвали росіяни. Зеленський терміново скликає засідання РНБО
10:15
На Харківщині “буде гучно”
08:09
Доба на Харківщині: пожежі через обстріл та смертельні випадки підривів – ДСНС
17:02
Мати загинула, батько з 3 дітьми в лікарні через підрив авто на Харківщині

  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Каховську ГЕС повністю зруйновано, відновленню не підлягає – Укргідроенерго»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 6 Червня 2023 в 09:31;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок підриву машинного залу зсередини Каховську ГЕС повністю зруйновано, повідомили в Укргідроенерго. ".