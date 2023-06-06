Каховську ГЕС підірвали росіяни. Зеленський терміново скликає засідання РНБО
Вранці в ОК “Південь” підтвердили факт підриву армією Росії Каховської ГЕС.
Потенційні зони затоплення на правобережній частині річки Дніпро: села Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове та частково місто Херсон – острів Корабел, заявили у Херсонській ОВА.
З небезпечних районів Херсона оголосили евакуацію, заявив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Він закликав місцевих жителів зібрати речі першої необхідності та чекати на автобуси для евакуації.
У водосховищі швидко падає рівень води. Щогодини – майже на 15 сантиметрів, написав керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
«Росіяни відповідатимуть за можливе позбавлення питної води людей на Півдні Херсона та в Криму, можливе знищення частини населених пунктів та біосфери. Також їхні дії загрожують ЗАЕС», – заявив голова ОП Андрій Єрмак.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Червня 2023 в 08:13;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці в ОК “Південь” підтвердили факт підриву армією Росії Каховської ГЕС.".