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Каховську ГЕС підірвали росіяни. Зеленський терміново скликає засідання РНБО

Події 08:13   06.06.2023
Оксана Якушко
Каховську ГЕС підірвали росіяни. Зеленський терміново скликає засідання РНБО

Вранці в ОК “Південь” підтвердили факт підриву армією Росії Каховської ГЕС.

Потенційні зони затоплення на правобережній частині річки Дніпро: села Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове та частково місто Херсон – острів Корабел, заявили у Херсонській ОВА.

З небезпечних районів Херсона оголосили евакуацію, заявив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Він закликав місцевих жителів зібрати речі першої необхідності та чекати на автобуси для евакуації.

У водосховищі швидко падає рівень води. Щогодини – майже на 15 сантиметрів, написав керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Росіяни відповідатимуть за можливе позбавлення питної води людей на Півдні Херсона та в Криму, можливе знищення частини населених пунктів та біосфери. Також їхні дії загрожують ЗАЕС», – заявив голова ОП Андрій Єрмак.

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Червня 2023 в 08:13;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці в ОК “Південь” підтвердили факт підриву армією Росії Каховської ГЕС.".