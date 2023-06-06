Каховскую ГЭС подорвали россияне. Зеленский срочно созывает заседание СНБО

Утром в ОК «Юг» подтвердили факт подрыва армией рф Каховской ГЭС.

Потенциальные зоны затопления на правобережной части реки Днепр: села Николаевка, Ольговка, Лево, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Приднепровский, Садовый и частично город Херсон – остров Корабел, заявили в Херсонской ОВА.

Из опасных районов Херсона объявили эвакуацию, заявил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Он призвал местных жителей собрать вещи первой необходимости и ждать автобусов для эвакуации.

В водохранилище быстро падает уровень воды. Каждый час – почти на 15 сантиметров, написал руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

«Россияне будут отвечать за возможное лишение питьевой воды людей на Юге Херсона и в Крыму, возможно уничтожение части населенных пунктов и биосферы. Также их действия несут угрозу для ЗАЭС», — заявил глава ОП Андрей Ермак.