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Каховскую ГЭС подорвали россияне. Зеленский срочно созывает заседание СНБО

Происшествия 08:13   06.06.2023
Оксана Якушко
Каховскую ГЭС подорвали россияне. Зеленский срочно созывает заседание СНБО

Утром в ОК «Юг» подтвердили факт подрыва армией рф Каховской ГЭС.

Потенциальные зоны затопления на правобережной части реки Днепр: села Николаевка, Ольговка, Лево, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Приднепровский, Садовый и частично город Херсон – остров Корабел, заявили в Херсонской ОВА.

Из опасных районов Херсона объявили эвакуацию, заявил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Он призвал местных жителей собрать вещи первой необходимости и ждать автобусов для эвакуации.

В водохранилище быстро падает уровень воды. Каждый час – почти на 15 сантиметров, написал руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

«Россияне будут отвечать за возможное лишение питьевой воды людей на Юге Херсона и в Крыму, возможно уничтожение части населенных пунктов и биосферы. Также их действия несут угрозу для ЗАЭС», — заявил глава ОП Андрей Ермак.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 июня 2023 в 08:13;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром в ОК «Юг» подтвердили факт подрыва армией рф Каховской ГЭС.".