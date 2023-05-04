Какой ущерб нанесла РФ охотничьим хозяйствам Харьковщины – подсчеты экологов
Общий размер ущерба, причиненного россиянами, в области охотничьего хозяйства на Харьковщине составляет более 900 тыс. грн.
Государственная экологическая инспекция в Харьковской области подсчитала часть ущерба, нанесенного в результате вооруженной агрессии РФ на территории охотничьих угодий Харьковщины.
По данным экоинспекции, из-за боевых действий значительные разрушения получили биотехнические сооружения, расположенные на территориях охотничьих угодий в Барвенковской, Чугуевской, Дергачевской, Великобурлуцкой, Изюмской громадах.
В результате обстрелов были уничтожены аншлаги, кормохранилища, подкормочные площадки для животных и птиц, кормушки разных типов, солонцы и прочее.
Указанные материалы экологи передали в прокуратуру с целью открытия соответствующих уголовных производств.
В экоинспекции также напомнили, что на территории многих охотничьих хозяйств Харьковщины сохраняется опасность из-за минирования.
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- • Дата публикации материала: 4 мая 2023 в 14:24;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Общий размер ущерба, причиненного россиянами, в области охотничьего хозяйства на Харьковщине составляет более 900 тыс. грн.".