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Какой ущерб нанесла РФ охотничьим хозяйствам Харьковщины – подсчеты экологов

Общество 14:24   04.05.2023
Виктория Яковенко
Какой ущерб нанесла РФ охотничьим хозяйствам Харьковщины – подсчеты экологов Фото: Государственная экологическая инспекция в Харьковской области

Общий размер ущерба, причиненного россиянами, в области охотничьего хозяйства на Харьковщине составляет более 900 тыс. грн.

Государственная экологическая инспекция в Харьковской области подсчитала часть ущерба, нанесенного в результате вооруженной агрессии РФ на территории охотничьих угодий Харьковщины.

По данным экоинспекции, из-за боевых действий значительные разрушения получили биотехнические сооружения, расположенные на территориях охотничьих угодий в Барвенковской, Чугуевской, Дергачевской, Великобурлуцкой, Изюмской громадах.

В результате обстрелов были уничтожены аншлаги, кормохранилища, подкормочные площадки для животных и птиц, кормушки разных типов, солонцы и прочее.

Указанные материалы экологи передали в прокуратуру с целью открытия соответствующих уголовных производств.

В экоинспекции также напомнили, что на территории многих охотничьих хозяйств Харьковщины сохраняется опасность из-за минирования.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 мая 2023 в 14:24;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Общий размер ущерба, причиненного россиянами, в области охотничьего хозяйства на Харьковщине составляет более 900 тыс. грн.".