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8 млн грн: экологи назвали ущерб от ударов РФ по объектам «Харьковводоканала»

14:53   28.04.2023
Виктория Яковенко
8 млн грн: экологи назвали ущерб от ударов РФ по объектам «Харьковводоканала» Фото: Государственная экологическая инспекция в Харьковской области

В Харьковской области из-за разрушения зданий и объектов водоканала было засорено более 12500 м2 земель.

Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции в Харьковской области.

Экологи обследовали территорию Печенежского гидроузла, а также постройки в Харькове.

«Площадь земель, засоренных в результате обстрелов со стороны российского агрессора объектов КП «Харьковводоканал» в городе Харькове и Харьковской области составляет более 12 500 м2. Рассчитанный размер ущерба, причиненного окружающей средой засорением земельных ресурсов, составляет 8 086 178 гривен», —  говорится в сообщении.

Материалы по этим фактам экоинспекция передала в Харьковскую областную прокуратуру.

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Фото: Государственная экологическая инспекция в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко

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    • • Дата публикации материала: 28 апреля 2023 в 14:53;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области из-за разрушения зданий и объектов водоканала было засорено более 12500 м2 земель.".