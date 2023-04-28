8 млн грн: экологи назвали ущерб от ударов РФ по объектам «Харьковводоканала»
Фото: Государственная экологическая инспекция в Харьковской области
В Харьковской области из-за разрушения зданий и объектов водоканала было засорено более 12500 м2 земель.
Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции в Харьковской области.
Экологи обследовали территорию Печенежского гидроузла, а также постройки в Харькове.
«Площадь земель, засоренных в результате обстрелов со стороны российского агрессора объектов КП «Харьковводоканал» в городе Харькове и Харьковской области составляет более 12 500 м2. Рассчитанный размер ущерба, причиненного окружающей средой засорением земельных ресурсов, составляет 8 086 178 гривен», — говорится в сообщении.
Материалы по этим фактам экоинспекция передала в Харьковскую областную прокуратуру.
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- • Дата публикации материала: 28 апреля 2023 в 14:53;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области из-за разрушения зданий и объектов водоканала было засорено более 12500 м2 земель.".