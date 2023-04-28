8 млн грн: экологи назвали ущерб от ударов РФ по объектам «Харьковводоканала»

В Харьковской области из-за разрушения зданий и объектов водоканала было засорено более 12500 м2 земель.

Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции в Харьковской области.

Экологи обследовали территорию Печенежского гидроузла, а также постройки в Харькове.

«Площадь земель, засоренных в результате обстрелов со стороны российского агрессора объектов КП «Харьковводоканал» в городе Харькове и Харьковской области составляет более 12 500 м2. Рассчитанный размер ущерба, причиненного окружающей средой засорением земельных ресурсов, составляет 8 086 178 гривен», — говорится в сообщении.

Материалы по этим фактам экоинспекция передала в Харьковскую областную прокуратуру.