8 млн грн: екологи назвали збитки від ударів РФ по об’єктам «Харківводоканалу»
Фото: Державна екологічна інспекція у Харківській області
На Харківщині через руйнування будівель й об’єктів водоканалу було засмічено понад 12500 м2 земель.
Про це повідомили у Державній екологічній інспекції у Харківській області.
Екологи обстежили територію Печенізького гідровузла, а також споруди у Харкові.
“Площа земель, засмічених внаслідок обстрілів з боку російського агресора об’єктів КП “Харківводоканал” у м. Харків та Харківській області складає більше ніж 12 500 м2. Розрахований розмір шкоди, заподіяної довкіллю засміченням земельних ресурсів, становить 8 086 178 гривень”, — йдеться у повідомленні.
Матеріали щодо цих фактів екоінспекція передала до Харківської обласної прокуратури.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Квітня 2023 в 14:53;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині через руйнування будівель й об’єктів водоканалу було засмічено понад 12500 м2 земель.".