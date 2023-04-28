8 млн грн: екологи назвали збитки від ударів РФ по об’єктам «Харківводоканалу»

На Харківщині через руйнування будівель й об’єктів водоканалу було засмічено понад 12500 м2 земель.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції у Харківській області.

Екологи обстежили територію Печенізького гідровузла, а також споруди у Харкові.

“Площа земель, засмічених внаслідок обстрілів з боку російського агресора об’єктів КП “Харківводоканал” у м. Харків та Харківській області складає більше ніж 12 500 м2. Розрахований розмір шкоди, заподіяної довкіллю засміченням земельних ресурсів, становить 8 086 178 гривень”, — йдеться у повідомленні.

Матеріали щодо цих фактів екоінспекція передала до Харківської обласної прокуратури.