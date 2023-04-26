У ХОВА підрахували розмір збитків, завданих армією РФ екології Харківщини
Сума збитків постійно зростає. Наразі вона досягла 350 млрд грн. Особливо страждають через бойові дії ґрунт і ліс.
“Дії російських загарбників завдали колосальних збитків екосистемам регіону. Якщо говорити в цифрах, за попередніми підрахунками, природні ресурси Харківщини понівечені майже на 350 мільярдів гривень. Окупанти мають відповісти за кожен злочин проти українського народу та екосистем країни”, – повідомив заступник начальника ХОВА Євген Іванов на засіданні робочої групи у Богодухові.
У ХОВА зазначили, що йдеться про забруднення ґрунтів, повітря, падіння води у водосховищах та пожежі в лісах. Зокрема, за час повномасштабного вторгнення на Харківщині горіло щонайменше 624 га лісів. Загалом у регіоні зафіксували вже понад 680 злочинів щодо навколишнього середовища.
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“Робоча група вивчатиме стан заповідних територій, можливість та актуальність реалізації довоєнних проєктів і планів, шляхи відновлення, стан водойм, поводження з відходами. Одне із профільних питань – збільшення надходжень екологічних податків та інших платежів до бюджетів всіх рівнів”, – поінформувала пресслужба ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Квітня 2023 в 08:56;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сума збитків постійно зростає. Наразі вона досягла 350 млрд грн. Особливо страждають через бойові дії ґрунт і ліс".