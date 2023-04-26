В ХОВА подсчитали размер ущерба, нанесенного армией РФ экологии Харьковщины

Сумма ущерба постоянно возрастает. Сейчас она достигла 350 млрд грн. Особо страдают об боевых действий почва и леса.

«Действия российских захватчиков нанесли колоссальный ущерб экосистемам региона. Если говорить в цифрах, по предварительным подсчетам, природные ресурсы Харьковщины повреждены почти на 350 миллиардов гривен», — сообщил заместитель начальника ХОВА Евгений Иванов на заседании рабочей группы в Богодухове.

В ХОВА отметили, что речь идет о загрязнении почв, воздуха, падении воды в водохранилищах и пожарах в лесах. В частности, за время полномасштабного вторжения на Харьковщине горели не менее 624 га лесов. В целом в регионе зафиксировали уже более 680 преступлений в отношении окружающей среды.

«Рабочая группа будет изучать состояние заповедных территорий, возможность и актуальность реализации довоенных проектов и планов, пути восстановления, состояние водоемов, обращение с отходами. Один из профильных вопросов – увеличение поступлений экологических налогов и других платежей в бюджеты всех уровней», — проинформировала пресс-служба ХОВА.