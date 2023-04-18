Большое мусорное пятно в Тихом океане достигло площади 620 тыс. кв. метров

В огромном водовороте мусора, разростающемся в Тихом океане, содержится около 80 тысяч тонн пластика. И на этом «мусорном острове» уже обитают сообщества живых существ — в том числе тех, которые ранее жили только в прибрежных зонах.

Без срочных политических мер скорость попадания пластика в океаны может увеличиться примерно в 2,6 раза в период до 2040 года, сообщает CNN. Сейчас ученые и экоактивисты со всего мира ищут способ очищать поверхность океана от тонн мусора.

Одну из таких систем разработала инициатива Ocean Cleanup. Это U-образный барьер с сетчатой юбкой, которая свисает ниже поверхности воды. Он движется по течению и собирает быстро движущийся пластик, когда тот проплывает мимо. Пока что систему тестируют, чтобы понять, не навредит ли она живым организмам в океане.

«Мы хотим изучить, как это влияет на морскую жизнь. И как только мы точно узнаем, что это безопасно и приносит пользу окружающей среде, мы хотим расширить масштабы», — рассказал Матиас Эггер, глава отдела экологических и социальных вопросов в некоммерческой организации Ocean Cleanup.

По оценкам инициативы, сейчас в Большом тихоокеанском мусорном пятне, расположенном между Калифорнией и Гавайскими островами, содержится около 1,8 триллиона кусочков пластика. Их общий вес — около 80 тысяч тонн. Большая часть пластика, которая здесь скопилась, — это отходы рыбной промышленности. Однако в океан так или иначе попадает практически любой пластик, выброшенный в различных точках земного шара. «Быстрый и беспрецедентный» рост загрязнения ученые фиксируют, начиная с 2005 года.

Большое тихоокеанское мусорное пятно стало настолько огромным и стабильным, что на нем процветает прибрежная экосистема, рассказывают ученые. Так, там обнаружили крошечных крабов и анемонов, которые обычно являются прибрежными животными. Теперь они развиваются в тысячах километров от привычной среды обитания. В исследовании, которое опубликовали в понедельник, 17 апреля, в журнале Nature Ecology & Evolution, группа ученых сообщила, что десятки видов прибрежных беспозвоночных организмов смогли выжить и размножаться на пластиковом мусоре.

«Довольно большой процент разнообразия, которое мы обнаружили, составляли прибрежные виды, а не местные пелагические (обтающие в толще или на воверхности воды — Ред.) виды открытого океана, которые мы в основном ожидали найти», — поделилась открытием Линси Харам, научный сотрудник Национального института продовольствия и сельского хозяйства и ведущий автор исследования.