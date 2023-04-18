Велика сміттєва пляма в Тихому океані досягла площі 620 тис. кв. метрів
У величезному вирі сміття, що розростається в Тихому океані, міститься близько 80 тисяч тонн пластику. І на цьому “сміттєвому острові” вже мешкають спільноти живих істот – у тому числі тих, які раніше жили лише у прибережних зонах.
Без термінових політичних заходів швидкість попадання пластику в океани може збільшитися приблизно в 2,6 рази на період до 2040 року, повідомляє CNN. Наразі вчені та екоактивісти з усього світу шукають спосіб очищати поверхню океану від тонн сміття.
Одну із таких систем розробила ініціатива Ocean Cleanup. Це U-подібний бар’єр із сітчастою спідницею, що звисає нижче поверхні води. Він рухається за течією і збирає пластик, що швидко рухається, коли той пропливає повз. Поки що систему тестують, щоб зрозуміти, чи не зашкодить вона живим організмам в океані.
“Ми хочемо вивчити, як це впливає на морське життя. І як тільки ми точно дізнаємося, що це безпечно та приносить користь довкіллю, ми хочемо розширити масштаби”, – розповів Матіас Еггер, голова відділу екологічних та соціальних питань у некомерційній організації Ocean Cleanup .
За оцінками ініціативи, зараз у Великій тихоокеанській сміттєвій плямі, розташованій між Каліфорнією та Гавайськими островами, міститься близько 1,8 трильйона шматочків пластику. Їхня загальна вага – близько 80 тисяч тонн. Більшість пластику, який тут зібрався, – це відходи рибної промисловості. Проте в океан так чи інакше потрапляє практично будь-який пластик, викинутий у різних точках земної кулі. “Швидке та безпрецедентне” зростання забруднення вчені фіксують, починаючи з 2005 року.
Велика тихоокеанська сміттєва пляма стала настільки величезною та стабільною, що на ній процвітає прибережна екосистема, розповідають вчені. Так, там виявили крихітних крабів та анемонів, які зазвичай є прибережними тваринами. Тепер вони розвиваються в тисячах кілометрів від звичного довкілля. У дослідженні, яке опублікували у понеділок, 17 квітня, у журналі Nature Ecology & Evolution, група вчених повідомила, що десятки видів прибережних безхребетних організмів змогли вижити та розмножуватися на пластиковому смітті.
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“Досить великий відсоток різноманіття, яке ми виявили, становили прибережні види, а не місцеві пелагічні (ті, що живуть в товщі або на поверхні води – Ред.) види відкритого океану, які ми в основному очікували знайти”, – поділилася відкриттям Лінсі Харам, науковий співробітник Національного інституту продовольства та сільського господарства та провідний автор дослідження.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Квітня 2023 в 11:49;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У величезному вирі сміття, що розростається в Тихому океані, міститься близько 80 тисяч тонн пластику. І на цьому “сміттєвому острові” вже мешкають спільноти живих істот – у тому числі тих, які раніше жили лише у прибережних зонах".