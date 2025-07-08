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Бруд і сморід: у захаращеній квартирі в Харкові виявили двох собак (відео)

Суспільство 15:20   08.07.2025
Вікторія Яковенко
Бруд і сморід: у захаращеній квартирі в Харкові виявили двох собак (відео) Фото: КП “Центр поводження з тваринами”

До КП «Центр поводження з тваринами» надійшла скарга щодо утримання тварин в жахливих умовах.

Зокрема, звернувся сусід власника квартири на вулиці Івана Каркача, розповіли у КП.

«Скарга: «утримує тварин в жахливих умовах, тварини на вигляд хворі, не вигулює та майже не годує їх». Звичайно ми направили за цією адресою співробітників. Коли вони приїхали туди, то побачили в квартирі жахливу антисанітарію, багато бруду та непотребу. Сильний сморід відчувався ще у загальному коридорі. Тварини на вигляд хворі, виснажені та занедбані», – описали співробітники КП.

Відео: КП “Центр поводження з тваринами”

Фахівці забрали двох собак, їх наразі оглянули ветеринари та взяли аналізи.

«На щастя життю собак ніяка серйозна хвороба не загрожує, але вони потребують уваги лікарів. З блошиним алергічним дерматитом, виснаженістю та занедбаністю ми впораємось і будемо шукати їм родини! Закликаємо харків’ян та усіх людей – не будьте байдужими», – звернулись у КП.

животные жили в захламленной квартире в Харькове
Фото: КП “Центр поводження з тваринами”

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Липня 2025 в 15:20;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "До КП «Центр поводження з тваринами» надійшла скарга щодо утримання тварин в жахливих умовах.".