Бруд і сморід: у захаращеній квартирі в Харкові виявили двох собак (відео)
До КП «Центр поводження з тваринами» надійшла скарга щодо утримання тварин в жахливих умовах.
Зокрема, звернувся сусід власника квартири на вулиці Івана Каркача, розповіли у КП.
«Скарга: «утримує тварин в жахливих умовах, тварини на вигляд хворі, не вигулює та майже не годує їх». Звичайно ми направили за цією адресою співробітників. Коли вони приїхали туди, то побачили в квартирі жахливу антисанітарію, багато бруду та непотребу. Сильний сморід відчувався ще у загальному коридорі. Тварини на вигляд хворі, виснажені та занедбані», – описали співробітники КП.
Відео: КП “Центр поводження з тваринами”
Фахівці забрали двох собак, їх наразі оглянули ветеринари та взяли аналізи.
«На щастя життю собак ніяка серйозна хвороба не загрожує, але вони потребують уваги лікарів. З блошиним алергічним дерматитом, виснаженістю та занедбаністю ми впораємось і будемо шукати їм родини! Закликаємо харків’ян та усіх людей – не будьте байдужими», – звернулись у КП.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Липня 2025 в 15:20;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "До КП «Центр поводження з тваринами» надійшла скарга щодо утримання тварин в жахливих умовах.".