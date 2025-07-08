Live
  • Вт 08.07.2025
  • Харьков  +34°С
  • USD 41.8
  • EUR 49.03

Грязь и вонь: в захламленной квартире в Харькове обнаружили двух собак (видео)

Общество 15:20   08.07.2025
Виктория Яковенко
Грязь и вонь: в захламленной квартире в Харькове обнаружили двух собак (видео) Фото: КП «Центр обращения с животными»

В КП «Центр обращения с животными» поступила жалоба о содержании животных в ужасающих условиях.

В частности, обратился сосед владельца квартиры по улице Ивана Каркача, рассказали в КП.

«Жалоба: «содержит животных в ужасных условиях, животные с виду больны, не выгуливает и почти не кормит их». Конечно, мы направили по этому адресу сотрудников. Когда они приехали туда, увидели в квартире ужасную антисанитарию, много грязи и хлама. Сильная вонь чувствовалась еще в общем коридоре. Животные с виду больны и истощены», — описали сотрудники КП.

Видео: КП «Центр обращения с животными»

Специалисты забрали двух собак, их осмотрели ветеринары и взяли анализы.

«К счастью жизни собак никакая серьезная болезнь не угрожает, но они требуют внимания врачей. С блошиным аллергическим дерматитом, истощаемостью мы справимся и будем искать им семьи! Призываем харьковчан и всех людей – не будьте равнодушны», — обратились в КП.

животные жили в захламленной квартире в Харькове
Фото: КП «Центр обращения с животными»

Читайте также: «Дом ужасов»: жилище харьковчанки шокировало зоозащитников (видео, фото)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова — главное 8 июля: утонул мужчина, Терехов про атаки за неделю
Новости Харькова — главное 8 июля: утонул мужчина, Терехов про атаки за неделю
08.07.2025, 15:15
Без света в субботу останутся жители двух районов Харькова: адреса
Без света в субботу останутся жители двух районов Харькова: адреса
07.07.2025, 15:48
Убийством закончились посиделки за гаражами на Салтовке
Убийством закончились посиделки за гаражами на Салтовке
08.07.2025, 11:34
Как на Харьковщине воюют иностранные добровольцы и что они никогда не видели
Как на Харьковщине воюют иностранные добровольцы и что они никогда не видели
08.07.2025, 13:54
Повторная атака БпЛА на Харьков: сколько людей прятались в метро в понедельник
Повторная атака БпЛА на Харьков: сколько людей прятались в метро в понедельник
08.07.2025, 12:35
Грязь и вонь: в захламленной квартире в Харькове обнаружили двух собак (видео)
Грязь и вонь: в захламленной квартире в Харькове обнаружили двух собак (видео)
08.07.2025, 15:20

Новости по теме:

14:33
Великое переселение в экопарке под Харьковом: кто вернулся домой (видео)
09:55
Переходили дорогу, но провалились в водосток: как в Харькове спасали утят 📹
13:34
Житель Купянска остался без дома, но не выезжал, пока не эвакуируют собак 📹
12:31
Яркую звездочку контактного дворика показали в экопарке под Харьковом (видео)
14:51
Животные с «нелегкой судьбой» теперь живут в экопарке под Харьковом (видео)

Вы читали новость: «Грязь и вонь: в захламленной квартире в Харькове обнаружили двух собак (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 8 июля 2025 в 15:20;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В КП «Центр обращения с животными» поступила жалоба о содержании животных в ужасающих условиях.".