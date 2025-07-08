Грязь и вонь: в захламленной квартире в Харькове обнаружили двух собак (видео)

В КП «Центр обращения с животными» поступила жалоба о содержании животных в ужасающих условиях.

В частности, обратился сосед владельца квартиры по улице Ивана Каркача, рассказали в КП.

«Жалоба: «содержит животных в ужасных условиях, животные с виду больны, не выгуливает и почти не кормит их». Конечно, мы направили по этому адресу сотрудников. Когда они приехали туда, увидели в квартире ужасную антисанитарию, много грязи и хлама. Сильная вонь чувствовалась еще в общем коридоре. Животные с виду больны и истощены», — описали сотрудники КП.

Видео: КП «Центр обращения с животными»

Специалисты забрали двух собак, их осмотрели ветеринары и взяли анализы.

«К счастью жизни собак никакая серьезная болезнь не угрожает, но они требуют внимания врачей. С блошиным аллергическим дерматитом, истощаемостью мы справимся и будем искать им семьи! Призываем харьковчан и всех людей – не будьте равнодушны», — обратились в КП.