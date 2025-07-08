Грязь и вонь: в захламленной квартире в Харькове обнаружили двух собак (видео)
В КП «Центр обращения с животными» поступила жалоба о содержании животных в ужасающих условиях.
В частности, обратился сосед владельца квартиры по улице Ивана Каркача, рассказали в КП.
«Жалоба: «содержит животных в ужасных условиях, животные с виду больны, не выгуливает и почти не кормит их». Конечно, мы направили по этому адресу сотрудников. Когда они приехали туда, увидели в квартире ужасную антисанитарию, много грязи и хлама. Сильная вонь чувствовалась еще в общем коридоре. Животные с виду больны и истощены», — описали сотрудники КП.
Видео: КП «Центр обращения с животными»
Специалисты забрали двух собак, их осмотрели ветеринары и взяли анализы.
«К счастью жизни собак никакая серьезная болезнь не угрожает, но они требуют внимания врачей. С блошиным аллергическим дерматитом, истощаемостью мы справимся и будем искать им семьи! Призываем харьковчан и всех людей – не будьте равнодушны», — обратились в КП.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: животные, КП «Центр обращения с животными», новости Харькова, собаки;
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- • Дата публикации материала: 8 июля 2025 в 15:20;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В КП «Центр обращения с животными» поступила жалоба о содержании животных в ужасающих условиях.".