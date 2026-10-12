Сутки «прилетов» в Харькове и области – итоги 11 – 12 октября

Погибшие в Харькове, Лозовой и Песочине, разбитая ТЭЦ-5, охота на авто в Дергачах и многочисленные взрывы. «Объектив» напоминает главные события суток.

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12 октября Харьков был под атакой российских «Шахедов» и «Бандеролей»

Утром летело по поселку Жуковского. Мэр Игорь Терехов сообщил об ударах по пяти локациям. В основном это были жилые дома. Также в очередной раз поврежден спорткомплекс «ХАИ». По последним данным, пострадали 23 человека, в том числе двое детей: десятилетний мальчик и девочка 16 лет. У большинства пострадавших острая реакция на стресс, двое мужчин и две женщины ранены. Вечером враг атаковал «Бандеролями» Холодногорский район города. Один из последних ударов пришелся по 5-этажке в Холодногорском районе. Сложился целый подъезд, написал мэр Игорь Терехов. Уже известно о пострадавших, их количество растет. Информация обновляется здесь.

В Немышлянском районе бомбы разбили частный дом и повредили еще полтора десятка. Из-под завалов достали 35-летнюю женщину. Терехов сообщил, что она получила тяжелые травмы. Спасти ее медики не смогли. Также в результате этих «прилетов» пострадали восемь человек.

11 октября «Бандероли» прилетели по Песочину и ТЭЦ-5

Повреждены дома, погибли три человека – в том числе подросток. 28 человек пострадали. Поселковый голова Песочина Олег Чернобай объявил 12 октября днем ​​траура. О последствиях ударов по ТЭЦ-5 власти информировали немногословно. Городской голова Харькова Игорь Терехов подтвердил факт атаки и разрушений. Начальник ХОВА Олег Синегубов назвал критическими повреждения.

«Настоящим испытанием» назвал последние несколько суток городской голова Лозовой Сергей Зеленский. Громаду атаковали реактивными БпЛА и КАБами. В ночь на понедельник прилетели четыре авиабомбы. Количество поврежденных и разрушенных домов достигло почти 60. ГСЧС сообщила, что днем, в результате очередной атаки беспилотников, в Лозовой погибла женщина, пострадали семь человек. Зеленский отметил: вражеский удар унес жизнь Анны Сергеевны Коваленко. Она много лет возглавляла кадровый отдел Узловой больницы станции Лозовая, а затем работала медицинским регистратором в поликлиническом отделении Лозовского ТМО.

Не парковать авто под открытым небом в Дергачах призвал начальник местной ГВА Вячеслав Задоренко. Он опубликовал видео очередного удара FPV-дроном по машине. Задоренко отметил, что подобные атаки постоянны. Так что при возможности авто нужно прятать в гаражи и закрытые дворы.

Об этом заявил отдел коммуникации полиции Киева. Следователи считают депутата причастным к сделке, во время которой для пограничников за бюджетные средства закупили некачественные грелки для рук. Товара было 260 тысяч штук почти на 5,4 млн грн. Предпринимателю, поставлявшему некачественный товар, о подозрении сообщили еще в феврале этого года. Впоследствии правоохранители установили, что к схеме причастен харьковский депутат. Он, по версии следствия, контролировал производственные процессы и предоставлял работникам предприятия указания по изготовлению и последующей поставке продукции.

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