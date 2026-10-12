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Продвижение СОУ у Боровой: комментарий десантника о событиях (видео)

Записано 18:41   12.10.2026
Оксана Горун
Продвижение СОУ у Боровой: комментарий десантника о событиях (видео) Скриншот

Институт изучения войны (ISW) заявил о продвижении Сил обороны Украины в районе Боровой на Харьковщине. Официально в ВСУ успехи подтверждать не торопятся.

«Какие-либо хорошие новости мы сообщаем очень с опозданием, и все понимают почему, поэтому я не могу это комментировать. А по ситуации в целом: враг пытается постоянно давить, привлекает постоянно резервы, пытается продвинуться в полосе нашей ответственности, но уже около года у него не получается, по сути, продвижений», — сказал в эфире нацмарафона офицер отделения коммуникации 77-й отдельной аэромобильной бригады 7-го корпуса ДШВ Виктор Петрович.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Он отметил также, что интенсивность российских атак в районе Боровой не уменьшилась в результате успешной операции «Вивальди» на соседнем, Лиманском, направлении.

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«Противник с более или менее одинаковой силой штурмует нас близко уже где-то, наверное, год. Это от 10 до 20-30 человек в день, которые идут по одному — по два на разные направления и пытаются прощупать наши позиции, найти какое-то межпозиционное пространство, какую-нибудь дыру в нашей разведке, где их не увидят, для того, чтобы ввести туда какие-то большие силы. Но им это пока не удается», — прокомментировал Петрович.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 12 октября 2026 в 18:41;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) заявил о продвижении Сил обороны Украины в районе Боровой на Харьковщине. Официально в ВСУ успехи подтверждать не торопятся".