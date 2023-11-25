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На фронте погиб десантник из Харьковской области

Происшествия 18:42   25.11.2023
Оксана Горун
На фронте погиб десантник из Харьковской области

33-летний десантник Максим Ерпулев считался пропавшим без вести с 10 октября.

«Максим Андреевич защищал Родину в составе 3-го десантно-штурмового отделения 2-го десантно-штурмового взвода 5-й десантно-штурмовой роты 2-го десантно-штурмового батальона воинской части А0284. Родился Защитник в г. Мерефа, но большую часть своей жизни прожил в Песочинской громаде, окончив Песочинский лицей, — сообщил глава Песочинского поссовета Олег Чернобай. — С 10 октября 2023 года Максим считался без вести пропавшим, и впоследствии, к большому сожалению, пришло подтверждение относительно гибели нашего Защитника в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой области во время выполнения боевого задания по защите территориальной целостности и суверенитета Украины. Без отца осталась дочь 13 лет».

Защитнику Украины было 33 года. С ним простились сегодня, 25 ноября.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 25 ноября 2023 в 18:42;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "33-летний десантник Максим Ерпулев считался пропавшим без вести с 10 октября".