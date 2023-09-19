На южном фронте погиб наводчик из Харьковской области

Воин штурмовой бригады «Спартан», наводчик АГС Сергей Лебедь погиб неподалеку от Запорожья.

О смерти земляка сообщил глава Песочинской громады Олег Чернобай.

«Защищая родную землю и будущее страны, 13 сентября 2023 года погиб мужественный Защитник своей Родины – Сергей Владимирович Лебедь – житель поселка Коротич. Сергей Владимирович защищал страну в составе штурмовой бригады «Спартан», был наводчиком АГС. Погиб во время выполнения боевого задания недалеко от Запорожья.

Сергей был прекрасным человеком, добрым и отзывчивым, всегда готовым прийти на помощь – таким его вспоминают родные и друзья», — написал Чернобай.