На южном фронте погиб наводчик из Харьковской области
Фото: facebook Олега Чернобая
Воин штурмовой бригады «Спартан», наводчик АГС Сергей Лебедь погиб неподалеку от Запорожья.
О смерти земляка сообщил глава Песочинской громады Олег Чернобай.
«Защищая родную землю и будущее страны, 13 сентября 2023 года погиб мужественный Защитник своей Родины – Сергей Владимирович Лебедь – житель поселка Коротич. Сергей Владимирович защищал страну в составе штурмовой бригады «Спартан», был наводчиком АГС. Погиб во время выполнения боевого задания недалеко от Запорожья.
Сергей был прекрасным человеком, добрым и отзывчивым, всегда готовым прийти на помощь – таким его вспоминают родные и друзья», — написал Чернобай.
Читайте также: На Харьковщине попрощались с боевым медиком, воевавшим еще в Афганистане
Популярно
Новости по теме:
Вы читали новость: «На южном фронте погиб наводчик из Харьковской области»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 19 сентября 2023 в 09:17;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Воин штурмовой бригады «Спартан», наводчик АГС Сергей Лебедь погиб неподалеку от Запорожья".