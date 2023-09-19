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На южном фронте погиб наводчик из Харьковской области

Происшествия 09:17   19.09.2023
Оксана Горун
На южном фронте погиб наводчик из Харьковской области Фото: facebook Олега Чернобая

Воин штурмовой бригады «Спартан», наводчик АГС Сергей Лебедь погиб неподалеку от Запорожья.

О смерти земляка сообщил глава Песочинской громады Олег Чернобай.

«Защищая родную землю и будущее страны, 13 сентября 2023 года погиб мужественный Защитник своей Родины – Сергей Владимирович Лебедь – житель поселка Коротич. Сергей Владимирович защищал страну в составе штурмовой бригады «Спартан», был наводчиком АГС. Погиб во время выполнения боевого задания недалеко от Запорожья.
Сергей был прекрасным человеком, добрым и отзывчивым, всегда готовым прийти на помощь – таким его вспоминают родные и друзья», — написал Чернобай.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 сентября 2023 в 09:17;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Воин штурмовой бригады «Спартан», наводчик АГС Сергей Лебедь погиб неподалеку от Запорожья".