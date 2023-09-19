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На південному фронті загинув навідник із Харківської області

Події 09:17   19.09.2023
Оксана Горун
На південному фронті загинув навідник із Харківської області

Воїн штурмової бригади “Спартан”, навідник АГС Сергій Лебідь загинув неподалік Запоріжжя.

Про смерть земляка повідомив голова Пісочинської громади Олег Чернобай.

Боронячи рідну землю та майбутнє країни, 13 вересня 2023 року загинув мужній Захисник своєї Батьківщини – Сергій Володимирович Лебідь – мешканець селища Коротич. Сергій Володимирович захищав країну у складі штурмової бригади “Спартан”, був навідником АГС. Загинув під час виконання бойового завдання неподалік Запоріжжя. Сергій був чудовою людиною, доброю та чуйною, яка завжди готова прийти на допомогу – таким його пригадують рідні та друзі“, — написав Чернобай.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Вересня 2023 в 09:17;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Воїн штурмової бригади “Спартан”, навідник АГС Сергій Лебідь загинув неподалік Запоріжжя".