На Харківщині попрощалися з бойовим медиком, який ще воював в Афганістані
Степан Мальцев у складі 53-ї ОМБр брав участь у боях під Бахмутом та Авдіївкою. Про загибель захисника України та прощання з ним на Харківщині повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.
“Степан Мальцев народився у 1969-му році на Луганщині, де навчався і прожив більшу частину свого життя. У 1988-1989 роках брав участь у війні в Афганістані, після чого закінчив ХНТУСГ імені Петра Василенка і більше 30-ти років викладав у СПТУ № 114 у селі Хомівка Сватівського району Луганської області. Напередодні повномасштабного вторгнення рф на територію України Степан разом з родиною переїхав до міста Дергачі, а з жовтня 2022-го року вступив до лав ЗСУ; брав участь в боях за Бахмут, тримав оборону Авдіївки”, – повідомив Задоренко.
За його інформацією, тяжкі поранення захисник України отримав 5 вересня.
” Лікарі зробили усе можливе, але, на жаль, врятувати життя Степана не вдалося. Його серце зупинилося 8 вересня 2023 року”, – написав голова Дергачівської громади.
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Поховали Степана Мальцева на алеї Слави Семенського цвинтаря у Дергачах. У нього залишилася дружина Тетяна, сестра Людмила, дочки Анастасія та Поліна.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Вересня 2023 в 09:25;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Степан Мальцев у складі 53-ї ОМБр брав участь у боях під Бахмутом та Авдіївкою. Про загибель захисника України та прощання з ним на Харківщині повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко".