На Харьковщине попрощались с боевым медиком, воевавшим еще в Афганистане
Степан Мальцев в составе 53-й ОМБр принимал участие в боях под Бахмутом и Авдеевкой. О гибели защитника Украины и прощании с ним на Харьковщине сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.
«Степан Мальцев родился в 1969 году в Луганской области, где учился и прожил большую часть своей жизни. В 1988-1989 годах принимал участие в войне в Афганистане, после чего окончил ХНТУСХ имени Петра Василенко и более 30 лет преподавал в СПТУ № 114 в селе Хомовка Сватовского района Луганской области. Накануне полномасштабного вторжения рф на территорию Украины Степан вместе с семьей переехал в город Дергачи, а с октября 2022 года вступил в ряды ВСУ; участвовал в боях за Бахмут, держал оборону Авдеевки», — сообщил Задоренко.
По его информации, тяжелые ранения защитник Украины получил 5 сентября.
«Врачи сделали все возможное, но, к сожалению, спасти жизнь Степана не удалось. Его сердце остановилось 8 сентября 2023 года», — написал глава Дергачевской громады.
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Похоронили Степана Мальцева на аллее Славы Семенского кладбища в Дергачах. У него осталась жена Татьяна, сестра Людмила, дочери Анастасия и Полина.
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- • Дата публикации материала: 11 сентября 2023 в 09:25;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Степан Мальцев в составе 53-й ОМБр принимал участие в боях под Бахмутом и Авдеевкой. О гибели защитника Украины и прощании с ним на Харьковщине сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко".