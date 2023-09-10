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Не любил войну: в последний путь провели бойца харьковского «Фрайкора» (фото)

Общество 18:41   10.09.2023
Виктория Яковенко
Не любил войну: в последний путь провели бойца харьковского «Фрайкора» (фото) Фото: «Фрайкор»

Побратимы попрощались с бойцом добровольческого подразделения «Фрайкор» Сергеем Стратиенко (позывной — Леший), погибшим в бою.

Об этом подразделение сообщило в Telegram.

«Леший был одним из самых харизматичных бойцов подразделения, имел за спиной множество невероятных историй. Не любил войну, но хорошо понимал ее. Рядом с ним было спокойно, даже в самые горячие моменты. По духу он был настоящим Козаком: воевал за свободу, а не за звание, деньги и почести», – рассказали в подразделении.

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Фото: «Фрайкор»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 сентября 2023 в 18:41;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Побратимы попрощались с бойцом добровольческого подразделения «Фрайкор» Сергеем Стратиенко (позывной — Леший), погибшим в бою.".