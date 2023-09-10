Не любил войну: в последний путь провели бойца харьковского «Фрайкора» (фото)

Побратимы попрощались с бойцом добровольческого подразделения «Фрайкор» Сергеем Стратиенко (позывной — Леший), погибшим в бою.

Об этом подразделение сообщило в Telegram.

«Леший был одним из самых харизматичных бойцов подразделения, имел за спиной множество невероятных историй. Не любил войну, но хорошо понимал ее. Рядом с ним было спокойно, даже в самые горячие моменты. По духу он был настоящим Козаком: воевал за свободу, а не за звание, деньги и почести», – рассказали в подразделении.