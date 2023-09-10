Не любил войну: в последний путь провели бойца харьковского «Фрайкора» (фото)
Фото: «Фрайкор»
Побратимы попрощались с бойцом добровольческого подразделения «Фрайкор» Сергеем Стратиенко (позывной — Леший), погибшим в бою.
Об этом подразделение сообщило в Telegram.
«Леший был одним из самых харизматичных бойцов подразделения, имел за спиной множество невероятных историй. Не любил войну, но хорошо понимал ее. Рядом с ним было спокойно, даже в самые горячие моменты. По духу он был настоящим Козаком: воевал за свободу, а не за звание, деньги и почести», – рассказали в подразделении.
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- • Дата публикации материала: 10 сентября 2023 в 18:41;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Побратимы попрощались с бойцом добровольческого подразделения «Фрайкор» Сергеем Стратиенко (позывной — Леший), погибшим в бою.".