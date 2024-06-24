Live
  • Пн 24.06.2024
  • Харьков  +21°С
  • USD 40.45
  • EUR 43.23

Память погибшего лидера «Фрайкора» Георгия Тарасенко увековечили в Харькове

Общество 18:36   24.06.2024
Елена Нагорная
Память погибшего лидера «Фрайкора» Георгия Тарасенко увековечили в Харькове Фото: Telegram подразделения «Фрайкор»

Мемориальную доску в честь первого командира добровольческого подразделения «Фрайкор», Героя Украины Георгия Тарасенко открыли в Харьковском лицее №5.

В этом заведении Георгий учился в течение 2004-2014 годов, сообщили в Telegram-канале подразделения.


Фото: Telegram подразделения «Фрайкор»

Напомним, Георгий Тарасенко погиб 25 марта 2022 года во время освобождения от оккупантов села Малая Рогань под Харьковом. В апреле 2023 года в честь лидера «Фрайкора» переименовали переулок 1-го Мая в поселке Рогань, а с июня 2023 года его имя носит в прошлом улица Плехановская в Харькове.

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Почему российский КАБ долетел до центра Харькова: у Немичева две версии
Почему российский КАБ долетел до центра Харькова: у Немичева две версии
23.06.2024, 21:17
ISW: ВСУ ударили по командному пункту в РФ и контратаковали на Харьковщине
ISW: ВСУ ударили по командному пункту в РФ и контратаковали на Харьковщине
24.06.2024, 07:30
Видео удара КАБа по пятиэтажке в Харькове с двух ракурсов появилось в сети
Видео удара КАБа по пятиэтажке в Харькове с двух ракурсов появилось в сети
22.06.2024, 21:36
Проезд на север Харьковщины с завтрашнего дня отменяют из-за обстрелов россиян
Проезд на север Харьковщины с завтрашнего дня отменяют из-за обстрелов россиян
24.06.2024, 17:35
Вопрос нужно решать срочно, пока ФАБ-3000 не сбрасывают десятками — Коваленко
Вопрос нужно решать срочно, пока ФАБ-3000 не сбрасывают десятками — Коваленко
24.06.2024, 19:08
Терехов написал письмо Генсеку ООН: мэр призвал защитить Харьков
Терехов написал письмо Генсеку ООН: мэр призвал защитить Харьков
24.06.2024, 14:51

Новости по теме:

12:21
В городе под Харьковом избавились от мемориальной доски советскому генералу
12:12
На вокзале в Харькове убрали советские атрибуты (фото)
15:49
«Ребенок от Бога»: погибшему летчику установили мемориальную доску в Харькове
13:42
В центре Харькова убрали очередную советскую мемориальную доску
14:30
В Харькове установили мемориальную доску одному из создателей Конституции

Вы читали новость: «Память погибшего лидера «Фрайкора» Георгия Тарасенко увековечили в Харькове»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 24 июня 2024 в 18:36;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мемориальную доску в честь первого командира добровольческого подразделения «Фрайкор», Героя Украины Георгия Тарасенко открыли в Харьковском лицее №5.".