Память погибшего лидера «Фрайкора» Георгия Тарасенко увековечили в Харькове
Фото: Telegram подразделения «Фрайкор»
Мемориальную доску в честь первого командира добровольческого подразделения «Фрайкор», Героя Украины Георгия Тарасенко открыли в Харьковском лицее №5.
В этом заведении Георгий учился в течение 2004-2014 годов, сообщили в Telegram-канале подразделения.
Фото: Telegram подразделения «Фрайкор»
Напомним, Георгий Тарасенко погиб 25 марта 2022 года во время освобождения от оккупантов села Малая Рогань под Харьковом. В апреле 2023 года в честь лидера «Фрайкора» переименовали переулок 1-го Мая в поселке Рогань, а с июня 2023 года его имя носит в прошлом улица Плехановская в Харькове.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: доска, лицей, тарасенко, Фрайкор, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 24 июня 2024 в 18:36;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мемориальную доску в честь первого командира добровольческого подразделения «Фрайкор», Героя Украины Георгия Тарасенко открыли в Харьковском лицее №5.".