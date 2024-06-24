Память погибшего лидера «Фрайкора» Георгия Тарасенко увековечили в Харькове

Мемориальную доску в честь первого командира добровольческого подразделения «Фрайкор», Героя Украины Георгия Тарасенко открыли в Харьковском лицее №5.

В этом заведении Георгий учился в течение 2004-2014 годов, сообщили в Telegram-канале подразделения.



Фото: Telegram подразделения «Фрайкор»

Напомним, Георгий Тарасенко погиб 25 марта 2022 года во время освобождения от оккупантов села Малая Рогань под Харьковом. В апреле 2023 года в честь лидера «Фрайкора» переименовали переулок 1-го Мая в поселке Рогань, а с июня 2023 года его имя носит в прошлом улица Плехановская в Харькове.