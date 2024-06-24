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Пам’ять загиблого лідера “Фрайкора” Георгія Тарасенка увічнили в Харкові

Суспільство 18:36   24.06.2024
Олена Нагорна
Пам’ять загиблого лідера “Фрайкора” Георгія Тарасенка увічнили в Харкові Фото: телеграм підрозділу “Фрайкор”

Меморіальну дошку на честь першого командира добровольчого підрозділу “Фрайкор”, Героя України Георгія Тарасенка відкрили у Харківському ліцеї №5.

У цьому закладі Георгій навчався протягом 2004-2014 років, повідомили у телеграм-каналі підрозділу.


Фото: телеграм підрозділу “Фрайкор”

Нагадаємо, Георгій Тарасенко загинув 25 березня 2022 року під час звільнення від окупантів села Мала Рогань під Харковом. У квітні 2023 року на честь лідера «Фрайкора» перейменували провулок 1-го Травня в селищі Рогань, а з червня 2023 року його ім’я носить у минулому вулиця Плеханівська у Харкові.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Червня 2024 в 18:36;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Меморіальну дошку на честь першого командира добровольчого підрозділу “Фрайкор”, Героя України Георгія Тарасенка відкрили у Харківському ліцеї №5".