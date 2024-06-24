Пам’ять загиблого лідера “Фрайкора” Георгія Тарасенка увічнили в Харкові

Меморіальну дошку на честь першого командира добровольчого підрозділу “Фрайкор”, Героя України Георгія Тарасенка відкрили у Харківському ліцеї №5.

У цьому закладі Георгій навчався протягом 2004-2014 років, повідомили у телеграм-каналі підрозділу.



Фото: телеграм підрозділу “Фрайкор”

Нагадаємо, Георгій Тарасенко загинув 25 березня 2022 року під час звільнення від окупантів села Мала Рогань під Харковом. У квітні 2023 року на честь лідера «Фрайкора» перейменували провулок 1-го Травня в селищі Рогань, а з червня 2023 року його ім’я носить у минулому вулиця Плеханівська у Харкові.