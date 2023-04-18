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В ОТГ, звільняючи яку загинув Георгій Тарасенко, назвали вулицю на його честь

Суспільство 22:00   18.04.2023
Олена Нагорна
В ОТГ, звільняючи яку загинув Георгій Тарасенко, назвали вулицю на його честь

У Роганській громаді Харківської області перейменували кілька топонімів. У селищі Рогань, зокрема, позбулися назв на честь Гагаріна, Мічуріна, Горького, Чехова та Чкалова, а вулицю та провулок 1-го Травня перейменували на честь Героя України Георгія Тарасенка.

Як повідомляється на сайті громади, таке розпорядження 14 квітня підписала начальниця Роганської селищної військової адміністрації Марія Черненко.

У селищі Рогань перейменовані:
в’їзд Горького – в’їзд Незалежності;
вул. Горького – вул. Незалежності;
пров. Горького – пров. Незалежності;
вул. 1-го Травня – вул. Героя України Георгія Тарасенка;
пров. 1-го Травня – пров. Героя України Георгія Тарасенка;
вул. Гагаріна – вул. Дніпровська;
вул. Мічуріна – вул. Вербна;
пров. Мічуріна – пров. Вербний;
вул. Чехова – вул. Кобзаря;
вул. Чкалова – вул. Захисників України.

У селі Лелюки змінили такі назви:
вул. Гагаріна – вул. Незламності;
вул. Суворова – вул. Ізюмська.

Нагадаємо, що у Харкові триває громадське обговорення перейменування низки топонімів. На честь командира добровольчого підрозділу «Фрайкор» Георгія Тарасенка, який загинув 25 березня 2022 року під час визволення від окупантів села Мала Рогань під Харковом, пропонують назвати вулицю Плеханівську.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Квітня 2023 в 22:00;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Роганській громаді Харківської області перейменували кілька топонімів. У селищі Рогань, зокрема, позбулися назв на честь Гагаріна, Мічуріна, Горького, Чехова та Чкалова, а вулицю та провулок 1-го Травня перейменували на честь Героя України Георгія Тарасенка.".