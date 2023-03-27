Вулиці Тарасенка і Громадського: харків’ян запрошують обговорити нові назви

Чотири вулиці та сквер планують перейменувати у Харкові на честь полеглих захисників України та колишнього ректора вишу. Містян запрошують приєднатися до обговорення та проголосувати “за” чи “проти”.

Обговорення проводитиметься у формі електронної консультації, повідомляє Харківська міськрада.

Пропонується перейменувати такі топоніми:

– вулиця Плеханівська – вулиця Георгія Тарасенка (командир добровольчого підрозділу “Фрайкор”, загинув 25 березня 2022 року під час звільнення від окупантів села Мала Рогань під Харковом);

– вулиця Державінська – вулиця Дмитра Коцюбайла (командир роти “Вовки Да Вінчі”, загинув у Бахмуті 7 березня 2023 року);

– вулиця Броненосця “Потьомкін” – вулиця Олега Громадського (активіст харківського Євромайдану, брав участь в організації тероборони у Харкові та області, загинув 24 лютого 2022 року під час бою в П’ятихатках);

– вулиця Студентська – вулиця Василя Тація (ректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого з 1987 по 2020 рік);

– сквер на вулиці Конторській (напроти будинку №5) – сквер імені Влади Черних (28-річна бойова медикиня та аеророзвідниця харківського добровольчого підрозділу “Хартія” з позивним “Аїда”, аспірантка Національного фармацевтичного університету, загинула 28 грудня 2022 року).

Долучитися до обговорення можна за посиланням.

Подати свою пропозицію щодо перейменування топонімів можна, надіславши листа за адресою: пл. Конституції, 7; електронною поштою: kanc@city.kharkov.ua або за тел.: (057) 760-73-69. Строк подання пропозицій – до 28 квітня включно.