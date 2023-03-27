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Улицы Тарасенко и Громадского: харьковчан приглашают обсудить переименования

Общество 19:33   27.03.2023
Елена Нагорная
Улицы Тарасенко и Громадского: харьковчан приглашают обсудить переименования

Четыре улицы и сквер планируют переименовать в Харькове в честь павших защитников Украины и бывшего ректора вуза. Горожан приглашают присоединиться к обсуждению и проголосовать «за» или «против».

Обсуждение будет проводиться в форме электронной консультации, сообщает Харьковский горсовет.

Предлагается переименовать следующие топонимы:

улица Плехановская — улица Георгия Тарасенко (командир добровольческого подразделения «Фрайкор», погиб 25 марта 2022 года во время освобождения от оккупантов села Малая Рогань под Харьковом);

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улица Державинская — улица Дмитрия Коцюбайло (командир роты «Волки Да Винчи», погиб в Бахмуте 7 марта 2023 года);

улица Броненосца «Потемкин» — улица Олега Громадского (активист харьковского Евромайдана, участвовал в организации теробороны в Харькове и области, погиб 24 февраля 2022 года в ходе боя в Пятихатках);

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улица Студенческая — улица Василия Тация (ректор Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого с 1987 по 2020 год);

сквер на ул. Конторской (напротив дома №5) — сквер имени Влады Черных (28-летняя боевой медик харьковского добровольческого подразделения «Хартия» с позывным «Аида», аспирантка Национального фармацевтического университета погибла 28 декабря 2022 года).

Приобщиться к обсуждению можно по ссылке.

Подать свое предложение по переименованию топонимов можно, отправив письмо по адресу: пл. Конституции, 7; по электронной почте: kanc@city.kharkov.ua или по тел.: (057) 760-73-69. Срок подачи предложений — до 28 апреля включительно.

Автор: Елена Нагорная

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    • • Дата публикации материала: 27 марта 2023 в 19:33;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Четыре улицы и сквер планируют переименовать в Харькове в честь павших защитников Украины и бывшего ректора вуза. Горожан приглашают присоединиться к обсуждению и проголосовать «за» или «против».".