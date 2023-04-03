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Переименование улиц в Харькове: как голосуют харьковчане

Общество 09:37   03.04.2023
Оксана Горун
Переименование улиц в Харькове: как голосуют харьковчане

Все предложенные мэрией для электронного голосования варианты переименований в Харькове на данный момент одобряет большинство голосующих. Но смена названий трех улиц вызвала замечания.

На сайте Харьковского горсовета продолжается голосование за предложенные пять новых названий улиц в городе. На данный момент его результаты выглядят так.

Однозначную поддержку харьковчан получили: переименование сквера на улице Конторской в честь погибшей Владиславы Черных — боевого медика харьковского добровольческого подразделения «Хартия» с позывным «Аида»; переименование улицы Броненосца «Потемкин» в честь Олега Громадского (добровольца, погибшего в бою в Пятихатках в первый день полномасштабного вторжения РФ). Оба варианта на данный момент не получили голосов против. Поддержка 100%. Стремится к максимальной поддержка еще двух вариантов переименований: Державинской — в улицу Коцюбайло (в честь Героя Украины, командира роты «Волки Да Винчи»), а также Плехановской — в улицу Тарасенко (в честь погибшего командира «Фрайкора»).

При этом нашлись противники этих переименований. Как правило, харьковчане предлагают свои варианты, как назвать эти улицы. Так противники переименования Плехановской в Тарасенко предложили такие варианты иных названий:  Танковая, Футбольная, Вишневая, Спортивная, Петинская (историческое название до 1919 года), Мстислава Великого (последнего великого князя Киевской Руси), Романа Ратушного.

«Рядом с Плехановской уже улица Тарасовская, будет путаница», — отметил один из противников переименования.

В случае с Дмитрием Коцюбайло основное замечание харьковчан другое: люди предлагают назвать Державинскую улицей Дмитрия Да Винчи или же Героя Да Винчи, Дмитрия Коцюбайло Да Винчи, использовав не только фамилию, но и позывной Героя Украины, под которым его знало большинство украинцев. Также есть предложения назвать Державинскую Державной или Изюмской.

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    • Наименее популярное у харьковчан переименование — улицы Студенческой в ул. Тация — в честь многолетнего ректора Национального юридического университета.

    «Студенческая – прославляет всех студентов. Независимо от вуза, где студент учится», — отмечают несогласные.

    Мнения противников переименования разнятся от резкого негатива относительно самого Василия Тация («Возглавлял самый коррупционый вуз Харькова. Практически все его ученики взяточники. Позор…» — пишет один из  голосовавших) до предложения назвать именем Тация одну из центральных улиц Харькова — Пушкинскую.

    Голосование на сайте мэрии продлится до 28 апреля. Поучаствовать в нем можно, перейдя по ссылке.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Политика, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 апреля 2023 в 09:37;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Все предложенные мэрией для электронного голосования варианты переименований в Харькове на данный момент одобряет большинство голосующих. Но смена названий трех улиц вызвала замечания".