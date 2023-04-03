Перейменування вулиць у Харкові: як голосують харків’яни

Усі запропоновані мерією для електронного голосування варіанти перейменувань у Харкові на цей час схвалює більшість голосуючих. Але зміна назв трьох вулиць викликала зауваження.

На сайті Харківської міськради триває голосування за запропоновані п’ять нових назв вулиць у місті. На цей час його результати мають такий вигляд.

Однозначну підтримку харків’ян отримали: перейменування скверу на вулиці Конторській на честь загиблої Владислави Черних – бойової медикині харківського добровольчого підрозділу “Хартія” із позивним “Аїда”; перейменування вулиці Броненосця “Потьомкін” на честь Олега Громадського (добровольця, який загинув у бою в П’ятихатках у перший день повномасштабного вторгнення РФ). Обидва варіанти на цей момент не отримали голосів проти. Підтримка 100%. Прагне до максимальної підтримка ще двох варіантів перейменувань: Державінської – на вулицю Коцюбайла (на честь Героя України, командира роти “Вовки Да Вінчі”), а також Плеханівської – на вулицю Тарасенка (на честь загиблого командира “Фрайкору”).

При цьому знайшлися противники цих перейменувань. Як правило, харків’яни пропонують свої варіанти, як назвати ці вулиці. Так противники перейменування Плеханівської на Тарасенка запропонували такі варіанти інших назв: Танкова, Футбольна, Вишнева, Спортивна, Петинська (історична назва до 1919 року), Мстислава Великого (останнього великого князя Київської Русі), Романа Ратушного.

“Поруч із Плеханівською вже вулиця Тарасівська, буде плутанина”, – зазначив один із противників перейменування.

У випадку з Дмитром Коцюбайлом основне зауваження харків’ян інше: люди пропонують назвати Державінську вулицею Дмитра Да Вінчі або Героя Да Вінчі, Дмитра Коцюбайла Да Вінчі, використавши не лише прізвище, а й позивний Героя України, під яким його знала більшість українців. Також є пропозиції назвати Державінську Державною чи Ізюмською.

Найменш популярне у харків’ян перейменування – вулиці Студентської на вул. Тація – на честь багаторічного ректора Національного юридичного університету.

“Студентська – прославляє всіх студентів. Незалежно від ЗВО, де студент навчається”, – зазначають незгодні.

Думки противників перейменування різняться від різкого негативу щодо самого Василя Тація (“Очолював найкорупційніший виш Харкова. Практично всі його учні хабарники. Ганьба…” – пише один із тих, хто голосував) до пропозиції назвати ім’ям Тація одну з центральних вулиць Харкова – Пушкінську.

Голосування на сайті мерії триватиме до 28 квітня. Взяти участь у ньому можна, перейшовши за посиланням.