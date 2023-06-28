У Харкові встановили меморіальну дошку одному з розробників Конституції
Фото: Олег Синєгубов
В День Конституції України відкрили барельєф харків’янину, Герою України та одному з авторів проєкту Конституції Василя Тація.
Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. Меморіальну дошку з погруддям вченого встановили на одному з корпусів Національного юридичного університету ім.Ярослава Мудрого, який багато років очолював Тацій.
«Мав честь бути особисто знайомим з Василем Яковичем, завжди захоплювався його відданістю науці та рідному університету. Окрім роботи над Конституцією Василь Якович брав участь у розробці сучасного кримінального законодавства України, написав більше 350 наукових статей та 30 монографій», – розповів Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Червня 2023 в 14:30;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В День Конституції України відкрили барельєф харків’янину, Герою України та одному з авторів проєкту Конституції Василя Тація.".