У Харкові встановили меморіальну дошку одному з розробників Конституції

В День Конституції України відкрили барельєф харків’янину, Герою України та одному з авторів проєкту Конституції Василя Тація.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. Меморіальну дошку з погруддям вченого встановили на одному з корпусів Національного юридичного університету ім.Ярослава Мудрого, який багато років очолював Тацій.

«Мав честь бути особисто знайомим з Василем Яковичем, завжди захоплювався його відданістю науці та рідному університету. Окрім роботи над Конституцією Василь Якович брав участь у розробці сучасного кримінального законодавства України, написав більше 350 наукових статей та 30 монографій», – розповів Синєгубов.

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