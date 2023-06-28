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У Харкові встановили меморіальну дошку одному з розробників Конституції

Суспільство 14:30   28.06.2023
Вікторія Яковенко
У Харкові встановили меморіальну дошку одному з розробників Конституції Фото: Олег Синєгубов

В День Конституції України відкрили барельєф харків’янину, Герою України та одному з авторів проєкту Конституції Василя Тація.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. Меморіальну дошку з погруддям вченого встановили на одному з корпусів Національного юридичного університету ім.Ярослава Мудрого, який багато років очолював Тацій.

«Мав честь бути особисто знайомим з Василем Яковичем, завжди захоплювався його відданістю науці та рідному університету. Окрім роботи над Конституцією Василь Якович брав участь у розробці сучасного кримінального законодавства України, написав більше 350 наукових статей та 30 монографій», – розповів Синєгубов.

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Фото: Олег Синєгубов

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Червня 2023 в 14:30;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В День Конституції України відкрили барельєф харків’янину, Герою України та одному з авторів проєкту Конституції Василя Тація.".