Перейменування п’яти вулиць у Харкові: голосування продовжили на місяць

Громадське обговорення нових назв для п’яти топонімів у Харкові мало завершитися 28 квітня. Проте опитування на сайті мерії продовжили. Нова “година Х” – ​​28 травня.

У розділі “Громадські обговорення у формі електронних консультацій” на сайті Харківської міськради відбулися зміни. Термін подання пропозицій та зауважень щодо перейменування п’яти вулиць у місті продовжили – до 28 травня. Станом на 9:00 29 квітня голоси харків’ян розподілилися таким чином.

Більшість запропонованих для перейменування варіантів нових назв отримали підтримку харків’ян на рівні від 95% до 100%. За місяць назви вулиць на честь загиблих воїнів, які захищали Україну, практично не викликали громадської дискусії та перестали набирати голоси (як “за”, так і “проти”).

Зовсім інакша ситуація з п’ятим запропонованим перейменуванням – вулиці Студентської на честь покійного ректора Національного юридичного університету Василя Тація. На цей час запропонований варіант назви не підтримали 58% тих, хто проголосував. Підтримали – 42%. При цьому свою думку щодо запропонованого об’єкта топоніміки харків’яни висловлюють вкрай активно. Якщо інші варіанти набрали від 1800 до 3990 голосів, то в голосуванні за вулицю Тація відзначилися майже 18 тисяч жителів міста. Особливо активно голосування відбувалося останніми днями. Буквально за дві доби свої голоси “за” чи “проти” запропонованої назви висловили близько 6000 осіб. Баланс “за”/”проти” змінився: 27 квітня він був 48%/52%.

Причин продовження терміну обговорення в мерії окремо не коментували.