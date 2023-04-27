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Остання доба голосування: у Харкові – віртуальна битва за вулицю Тація

Політика 08:32   27.04.2023
Оксана Горун
Остання доба голосування: у Харкові – віртуальна битва за вулицю Тація

У Харкові завершується громадське обговорення у формі електронної консультації щодо перейменування п’яти вулиць. Чотири з них практично не викликали у городян зауважень, довкола п’ятої розгорнулися баталії.

Обговорення нових назв вулиць у Харкові проводять із 27 березня по 28 квітня. В останню добу громадського обговорення голоси харків’ян розподілилися в такий спосіб.

Голосування за перейменування вулиць у Харкові 27.04.2023

Фото: скрін

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    • Стовідсоткову підтримку має перейменування скверу на вул. Конторській на честь загиблої Влади Черних – бойової медикині добровольчого підрозділу “Хартія”. Також абсолютна більшість харків’ян підтримує появу в місті вулиць Георгія Тарасенка (загиблого командира “Фрайкору”), Дмитра Коцюбайла (покійного командира “Вовків Да Вінчі”) та Олега Громадського (добровольця, який загинув у бою в П’ятихатках у перший день повномасштабного вторгнення РФ).

    А ось перейменування вулиці Студентської на честь покійного ректора Національного юридичного університету Василя Тація на фініші опитування не набирає 50% підтримки. За даними на 8:30 ранку 27 квітня “за” подібне рішення проголосували 48% учасників опитування, “проти” – 52%. При цьому буквально за 15 хвилин кількість голосів збільшилася з 11 361 до 11 398. Зазначимо, що щодо перейменування цієї вулиці зафіксовано найбільшу кількість голосів. Можна сказати, що довкола цього перейменування розгорнулася справжня “віртуальна битва”. Ще минулого тижня більшість (з невеликою перевагою) все ж таки була на боці Тація. Голосувати “проти” перейменування харків’ян публічно закликав один із депутатів міськради. Також подібні заклики з’являлися у місцевих популярних телеграм-каналах. Ті, хто голосує проти та залишає коментарі на сайті мерії, переважно пропонують не перейменовувати Студентську, а вибрати для цієї мети вулицю з “російською” або “радянською” назвою.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Політика, Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Квітня 2023 в 08:32;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові завершується громадське обговорення у формі електронної консультації щодо перейменування п’яти вулиць. Чотири з них практично не викликали у городян зауважень, довкола п’ятої розгорнулися баталії".