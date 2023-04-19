Депутат Харківської міськради закликав голосувати проти перейменування вулиці

Пропозицію перейменувати вулицю Студентську на честь покійного ректора Національного юридичного університету Василя Тація депутат міськради Дмитро Булах назвав “звичайним бюрократичним міжсобойчиком”.

“У Харкові триває голосування щодо перейменування вулиці Студентської на вулицю Василя Тація. Логіка цієї пропозиції, як на мене, є відверто вбогою та звичайним бюрократичним міжсобойчиком. Оскільки про померлих або щось добре, або нічого, то про самого номінанта я промовчу. Відповідно, я вас закликаю проголосувати проти цього перейменування“, – написав Булах на своїй сторінці у фейсбуці.

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При цьому він зазначив, що в чесності голосування “дещо” сумнівається. Нагадаємо, громадське обговорення запропонованих варіантів перейменування вулиць у Харкові проводять на сайті Харківської міськради – у форматі електронної консультації. Мерія опитує городян щодо перейменування п’яти топонімів. Чотири з них пропонують назвати іменами загиблих захисників України. Голосування відкрили 27 березня, воно триватиме до 28 квітня. Станом на ранок 19 квітня голоси харків’ян розподілилися так.

Варіант перейменування вулиці Студентської на честь Василя Тація на цей час має найменший відсоток підтримки, який все-таки перевищує 50%. Ті, хто залишив свої пропозиції під голосуванням, переважно не підтримують вибір вулиці для перейменування. Автори коментарів наголошують, що в Харкові достатньо вулиць, назви яких пов’язані з радянським минулим та російською колонізацією, і насамперед позбавлятися потрібно цих топонімів. Серед популярних пропозицій – перейменувати на честь Тація Пушкінську, де знаходяться корпуси Національного юридичного університету.