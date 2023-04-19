Депутат Харьковского горсовета призвал голосовать против переименования улицы

Предложение переименовать улицу Студенческую в честь покойного ректора Национального юридического университета Василия Тация депутат горсовета Дмитрий Булах назвал «обычным бюрократическим междусобойчиком».

«В Харькове продолжается голосование по переименованию улицы Студенческой в улицу Василия Тация. Логика этого предложения, по-моему, является откровенно убогой и обычным бюрократическим междусобойчиком. Так как об умерших или что-то хорошее, или ничего, то о самом номинанте я умолчу. Соответственно, я призываю вас проголосовать против этого переименования», — написал Булах на своей странице в facebook.

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При этом он отметил, что в честности голосования «несколько» сомневается. Напомним, общественное обсуждение предложенных вариантов переименования улиц в Харькове проводят на сайте Харьковского горсовета — в формате электронной консультации. Мэрия опрашивает горожан относительно переименования пяти топонимов. Четыре из них предлагают назвать именами погибших защитников Украины. Голосование открыли 27 марта, оно продлится до 28 апреля. По состоянию на утро 19 апреля голоса харьковчан распределились следующим образом.

Вариант переименование улицы Студенческой в честь Василия Тация на данный момент имеет наименьший процент поддержки, все же превышающий 50%. Те, кто оставил свои предложения под голосованием, в основном, не поддерживают выбор улицы для переименования. Авторы комментариев подчеркивают, что в Харькове достаточно улиц, названия которых связаны с советским прошлым и российской колонизацией, и в первую очередь избавляться нужно от этих топонимов. Среди популярных предложений — переименовать в честь Тация Пушкинскую, на которой находятся корпуса Национального юридического университета.