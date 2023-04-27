Последние сутки голосования: в Харькове — виртуальная битва за улицу Тация

В Харькове завершается общественное обсуждение в форме электронной консультации относительно переименования пяти улиц. Четыре из них практически не вызвали у горожан замечаний, вокруг пятой развернулись баталии.

Обсуждение новых названий улиц в Харькове проводят с 27 марта по 28 апреля. В последние сутки общественного обсуждения голоса харьковчан распределились следующим образом.

Стопроцентную поддержку имеет переименование сквера на ул. Конторской в честь погибшей Влады Черных — боевого медика добровольческого подразделения «Хартия». Также абсолютное большинство харьковчан поддерживает появление в городе улиц Георгия Тарасенко (погибшего командира «Фрайкора»), Дмитрия Коцюбайла (покойного командира «Волков Да Винчи») и Олега Громадского (добровольца, погибшего в бою в Пятихатках в первый день полномасштабного вторжения РФ).

А вот переименование улицы Студенческой в честь покойного ректора Национального юридического университета Василия Тация на финише опроса не набирает и 50% поддержки. По данным на 8:30 утра 27 апреля «за» подобное решение проголосовали 48% участников опроса, «против» — 52%. При этом буквально за 15 минут количество голосов увеличилось с 11 361 до 11 398. Отметим, что по вопросу переименования этой улицы зафиксировано наибольшее количество голосов. Можно сказать, что вокруг этого переименования развернулась настоящая «виртуальная битва». Еще на прошлой неделе большинство (с небольшим перевесом) все же было на стороне Тация. Голосовать «против» переименования харьковчан публично призвал один из депутатов горсовета. Также подобные призывы появлялись в местных популярных telegram-каналах. Те из голосующих, кто выступает против переименования и оставляет комментарии на сайте мэрии, в основном предлагают не переименовывать Студенческую, а выбрать для этой цели улицу с «российским» или «советским» названием.