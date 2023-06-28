В Харькове установили мемориальную доску одному из создателей Конституции

В День Конституции Украины открыли барельеф в честь харьковчанина, Героя Украины и одного из авторов проекта Конституции Василия Тация.

Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. Мемориальную доску с бюстом ученого установили на одном из корпусов Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого, который много лет возглавлял Таций.

«Имел честь быть лично знакомым с Василием Яковлевичем, всегда восхищался его преданностью науке и родному университету. Кроме работы над Конституцией, Василий Яковлевич принимал участие в разработке современного уголовного законодательства Украины, написал более 350 научных статей и 30 монографий», — рассказал Синегубов.

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