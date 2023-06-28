Live
  • Среда 28.06.2023
    • Харьков
  •   +17°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.02
    • 🟢

В Харькове установили мемориальную доску одному из создателей Конституции

Общество 14:30   28.06.2023
Виктория Яковенко
В Харькове установили мемориальную доску одному из создателей Конституции Фото: Олег Синегубов

В День Конституции Украины открыли барельеф в честь харьковчанина, Героя Украины и одного из авторов проекта Конституции Василия Тация.

Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. Мемориальную доску с бюстом ученого установили на одном из корпусов Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого, который много лет возглавлял Таций.

«Имел честь быть лично знакомым с Василием Яковлевичем, всегда восхищался его преданностью науке и родному университету. Кроме работы над Конституцией, Василий Яковлевич принимал участие в разработке современного уголовного законодательства Украины, написал более 350 научных статей и 30 монографий», — рассказал Синегубов.

01

02
Фото: Олег Синегубов

Читайте также: Нацкомиссия рекомендует переименовать на Харьковщине два города и сотню сел

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
В Генштабе назвали семь населенных пунктов Харьковщины, которые обстреляла РФ
В Генштабе назвали семь населенных пунктов Харьковщины, которые обстреляла РФ
27.06.2023
Нацкомиссия рекомендует переименовать на Харьковщине два города и сотню сел
Нацкомиссия рекомендует переименовать на Харьковщине два города и сотню сел
28.06.2023
Что гуманитарное масло делает на заводе — комментарий ХОВА по уголовному делу
Что гуманитарное масло делает на заводе — комментарий ХОВА по уголовному делу
27.06.2023
Привлечь внимание к Каховской ГЭС: харьковчанка 85 минут провела в аквариуме
Привлечь внимание к Каховской ГЭС: харьковчанка 85 минут провела в аквариуме
27.06.2023
Трое погибших: оккупанты обстреляли Волчанскую громаду — Синегубов
Трое погибших: оккупанты обстреляли Волчанскую громаду — Синегубов
28.06.2023
Терехов: Худшая ситуация в Харькове – с противорадиационными укрытиями
Терехов: Худшая ситуация в Харькове – с противорадиационными укрытиями
27.06.2023

Новости по теме:

14:52
В Харькове недобросовестного арендатора заставили вернуть землю за 100 млн грн
14:30
В Харькове установили мемориальную доску одному из создателей Конституции
13:13
Трое погибших: оккупанты обстреляли Волчанскую громаду — Синегубов
11:47
Утром россияне ударили по Купянщине: пострадала пожилая женщина – Синегубов
08:26
Синегубов о сутках на Харьковщине: без жертв и масштабных разрушений

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «В Харькове установили мемориальную доску одному из создателей Конституции»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 28 июня 2023 в 14:30;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В День Конституции Украины открыли барельеф в честь харьковчанина, Героя Украины и одного из авторов проекта Конституции Василия Тация.".